Crimen de Lucio Dupuy en La Pampa: todo lo que se sabe del macabro caso

El macabro asesinato de Lucio Dupuy, el pequeño de cinco años que residía en Santa Rosa, La Pampa, a manos de su madre (Magdalena Valenti) y la pareja (Abigail Páez) conmocionó a la Argentina.

Desde que se cometió el crimen el viernes 26 de noviembre, un gran número de revelaciones se fueron sucediendo a la par que la Unidad Funcional de Género, Niñez y Adolescencia, y la Comisaría Primera intervenía el caso y Valenti y Páez eran detenidas.

Es preciso aclarar en primera instancia que todavía se desconocen las circunstancias en las que se produjo el homicidio. La única certeza es que Lucio llegó a una posta médica barrial con heridas de gravedad y fue trasladado al Hospital Evita de Santa Rosa.

El crudo testimonio de Juan Carlos Toulouse, a cargo de la autopsia de Lucio

Juan Carlos Toulouse, el encargado de realizar la dramática autopsia del joven.

Tras su ingreso, los médicos constataron que el nene estaba sin vida, por lo que activaron diferentes diligencias, entre ellas, la convocatoria al forense para realizar la autopsia. Juan Carlos Toulouse, a cargo del procedimiento, dijo "nunca haber visto algo así".

Tras examinar el cuerpo del menor, determinó que éste había muerto por varios traumatismos y una hemorragia interna. Además, presentaba quemaduras con cigarrillo, huellas de golpes y hasta mordeduras, en un cuadro ciertamente desgarrador.

"Es un nene muy golpeado, nunca vi algo así. No quedó ninguna parte del cuerpo sin recibir golpes. Son lesiones muy complejas, de mucha ira y enojo, que no se entienden en un nene de cinco años", amplió Toulouse en Somos La Pampa.

Caso Lucio Dupuy: según el forense, "en 27 años de profesión nunca vi algo así"

Las mentiras de Magdalena sobre las heridas del pequeño de 5 años

Magdalena Valenti y Abigail Páez, la pareja acusada por haber cometido el crimen del chiquito.

En los instantes previos a que Lucio fuese intervenido, cuando las dos mujeres trasladaron al nene en brazos, se encontraron en el camino con un vecino que trató de ayudarlas. “Me entraron a robar, lo dejé solo dos segundos y el nene se cayó”, explicó la madre.

De la misma manera, Magdalena operó frente los profesionales de la salud al momento de contar lo ocurrido. Sin embargo, cambió rotundamente su versión de los hechos. Aseguró que había dejado unos 15 minutos solo a su hijo.

Sin explicar las razones por las cuales el joven debía encontrarse en soledad, reconoció exaltada que tras regresar a su domicilio, lo encontró tendido en el piso y descompuesto. La misma excusa que usó en al menos cinco ocasiones entre 2020 y 2021.

Conmueve a La Pampa el calvario del chiquito de 5 años masacrado a golpes por la madre y su novia

Los aterradores tuits de Abigail, una de las detenidas por el asesinato

Una de las publicaciones de Abigail, directamente relacionada con el maltrato hacia el niño.

Poco después de constatarse el fallecimiento del joven de cinco años, y como fue antes mencionado, Magdalena Valenti y Abigail Páez fueron apresadas.

En las últimas horas, salieron a la luz comentarios de Paéz en redes sociales. En ese entonces, más precisamente hace una mes atrás, lo que escribía parecía no tener relevancia. "No tengan hijos si realmente no lo desean", publicó a través de la red social Twitter.

"No traigan pibes al mundo para sufrir la c... de su p... madre”, concluyó la joven pareja de la madre de Lucio, un mensaje perturbador que ahora es enmarcado en la investigación de homicidio y que puede servir de prueba de la violencia ejercida.

Caso Lucio Dupuy: los polémicos tuits de Abigail, la novia de la madre del menor asesinado

Las reveladores declaraciones de familiares y vecinos de la víctima

La abuela paterna de Lucio, Silvia Gómez, junto a su nieto.

Sumado a lo descubierto en plataformas digitales, la abuela paterna de Lucio, Silvia Gómez, recordó este lunes: "Una vez fuimos al hospital. Y Lucio decía que ‘Abi pegó acá y acá’. Se señalaba la mano y la cola".

"Le dije a el que le dijera a Abigail que no le pusiera la mano encima", agregó a continuación. Gómez también recordó posteos de dicha mujer y dijo que nadie escucho sus reclamos. "Ponía muchas veces, en las redes, que no quería verlo", sostuvo.

Y concluyó: "Además tenía odio por el padre y por la familia. Odio. Lo volcó contra el nene”. No sería la única en no ser escuchada. Su esposo develó que Abigail les pedía 3.000 pesos para poder hacer videollamada con su nieto, pero "nadie le creía".

El chat de una de las vecinas de Lucio, quien denunció el maltrato de la pareja.

Fuera del entorno familiar, la próxima en brindar testimonio sería una vecina de Lucio, quien en agosto decidió llamar a la policía tras haber escuchado un escalofriante grito que decía: "Sacale la ropa y cagalo a palos, dejalo marcado porque lo mato yo".

A pesar de haber alertado a las autoridades, los agentes no fueron, al parecer por un insólito error. "Nos pasaron mal la dirección", fue la explicación del jefe de Policía de La Pampa, Daniel Guinchinao. Ante la inactividad de las fuerzas, advirtió a otra persona.

"Están pegándole al nene. Todos los días llega del jardín y la novia lo caga a palos", le escribió por WhatsApp. En el mismo chat, advierte que los gritos de la madre de Lucio "se escuchan desde la pieza y la calle" y son "ensordecedores".

La Pampa: Lucio Dupuy le había dicho a su abuela que lo golpeaban: "Abi pegó acá y acá"

La conflictiva relación entre Christian y Magdalena, los padres del niño

Christina Dupuy, el padre del joven asesinado, junto a su hijo y otra niña.

Continuando con las declaraciones de Gómez, se pronunció sobre los comienzos de la relación de Christian Dupuy (padre de Lucio) y Magdalena. Con respecto a su vínculo, y en declaraciones a Clarín, dijo nunca estar de acuerdo y lo calificó de "conflictivo".

Antes de que el niño cumpla dos años, la pareja se separó y entonces la madre de Lucio se fue a Santa Rosa. “Le dijo que no era feliz. Nosotros sabíamos que tenía una pareja, con esta mujer. Pero no nos importó. Queríamos que Magui estuviera bien”, explicó.

El niño vivió con sus dos abuelos paternos y en esos años, su madre iba a visitarlo desde Santa Rosa, donde ya se había mudado. Pero en 2020 decidió pedir la tenencia de Lucio y llevárselo a Santa Rosa, algo que logró en el mes de agosto del 2020.

El sepelio de Lucio y el último adiós de su padre

Familiares y allegado a Lucio Dupuy llevan los restos del pequeño asesinado en La Pampa.

Sumado a las recientes declaraciones que permitieron nutrir la investigación, este lunes 29 de noviembre fue también el día en el que los restos del nene de cinco años asesinado a golpes en La Pampa terminaron de ser inhumados en el cementerio.

La ceremonia tuvo lugar en la ciudad de General Pico y al mismo asistieron Christian, los abuelos y familiares. La mayoría de ellos permanecieron inmóviles delante del ataúd,, con lágrimas en los ojos y visiblemente conmovidos por el trágico hecho.

El día previo a dicha ceremonia, el padre de Lucio había compartido una misiva a través de su perfil de Facebook. Me dejas con el alma rota buscando 'el porque' de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo", admite.

El último adiós de Christian Dupuy a su hijo de tan solo 5 años.

Y luego agrega: "Ahora es tarde. Te tenían preso de tu infancia e inocencia, ahora comprendo cuando hacíamos videollamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso no contestabas".

"Cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio.... tenías miedo y yo no me di cuenta", reconoce Christian a tres días de la muerte de Lucio. "Perdóname hijo no llegue a tiempo. Hay hijito como me duele el alma. Mi rusito mi gringo te amo tanto", ruega.

"Ya no puedo seguir más mi vida donde encuentro las fuerzas que me mandas hijo. Te amo Perdóname por no poder hacer nada", escribe en aquel breve posteo en la plataforma, dando por finalizado su lamento con aquellas palabras.

El último adiós del padre al nene asesinado en La Pampa: "Perdón por no haber llegado a tiempo"

Las reiteradas denuncias por abuso y el rol de la Justicia

La magistrada a cargo del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1, María Anahí Brarda.

Cristian insiste con que hubo varias actuaciones judiciales y policiales previas en las que advertían sobre la situación del nene pero no fueron escuchados. Sin embargo, llamó la atención un fragmento de la carta de despedida que escribió.

En la misma expresa: "Me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo, y yo sin saberlo. Ahora es tarde". Aun así, ratifica la existencia de actuaciones documentadas en formato papel y que ese material fue puesto a disposición del abogado familiar.

Con el inicio de la investigación, pretenden que sea incorporado a la causa para investigar el nivel de responsabilidad de los Juzgados de Menores que habrían trabajado con el conflicto por la tenencia del nene.

Además de ello, la mira está puesta en la magistrada a cargo del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N° 1 de Santa Rosa, María Anahí Brarda, quien en numerosas oportunidades habría hecho oídos sordos a las denuncias por maltrato.

La fiscal a cargo del caso, Verónica Ferrero, remarcó contar con toda la información con respecto a lo ocurrido en sus manos. Por ende, en los próximos días decidirá cómo proceder con respecto a los implicados en el asesinato.

JFG / ds