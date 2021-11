Conmueve a La Pampa el calvario del chiquito de 5 años masacrado a golpes por la madre y su novia

Lucio Abel Dupuy, un niño de 5 años que vivía en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, fue brutalmente asesinado el 26 de noviembre a manos de la pareja de su madre. Fuentes judiciales confirmaron que el cuerpo del chico presentaba quemaduras con cigarrillo, golpes y mordeduras. Tanto Magdalena Espósito Valenti como pareja de esta última, Abigail Paez, fueron detenidas. Desconsolado, el abuelo de Lucio dijo que ya había advertido estos ataques. "Cuando lo retaban ese nene se hacía pis encima porque les tenía pánico", contó el hombre.

Las fuentes judiciales que tuvieron acceso a los informes posteriores a la muerte del niño se sorprendieron por el ensañamiento con el que había sido asesinado. Mordeduras, quemaduras de cigarrillos y golpes con objetos contundentes fueron algunos de los resultados que arrojó la autopsia de Lucio Dupuy, el chico de cinco años que conmociona a La Pampa.

Los hechos ocurrieron el último viernes cuando la madre de Lucio y su pareja llevaron al chico malherido a la Unidad Médica Regional de Atuel. El personal médico intentó curar al niño y hacerlo reaccionar mediante maniobras de rehabilitación. Su cuerpo tenía lesiones tan graves que lo trasladaron al Hospital Evita. Finalmente, no resistió y terminó falleciendo.

En primer término, las dos implicadas hicieron circular la versión de un robo y dijeron que Lucio se había caído. La coartada quedó totalmente descartada cuando las autoridades vieron el estado del cuerpo del pequeño de 5 años, víctima de un ensañamiento atroz.

En el mes de agosto, una vecina de esta pareja de mujeres había denunciado a Paez golpeaba asiduamente al niño. “Todos los días llega del jardín y la novia de la mamá lo cag… a palos”, había graficado con crudeza. Sin embargo, no hubo acciones pertinentes ante ese pedido.

Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, hizo público un video donde grafica la fiereza con la que el chico era tratado en la casa donde vivía. Conmocionado y con la voz quebrada, manifestó que "cuando lo retaban ese nene se hacía pis encima porque les tenía pánico". Incluso la autopsia develó antiguas lesiones en su cuerpo.

"Se lo dije a todo el mundo y nadie me quiso hacer caso. Hoy perdimos una criatura matada a golpes. Ellas lo mataron a golpes, ¿por qué? Cuando lo retaban ese nene se hacía pis encima porque les tenía pánico, es una locura lo que hicieron", manifestó Dupuy, que además contó que durante la pandemia debían pagarle $3.000 a la madre del niño para poder verlo por videollamada.

Christian Dupuy, el padre de Lucio, manifestó que la justicia siempre favoreció a la madre, incluso cuando decidió irse de General Pico con el niño para empezar a vivir en Santa Rosa.

Magdalena Espósito Valiente y Abigail Páez, en una foto en redes.

La fiscal de la causa, Verónica Ferrero, solicitó el sábado que se detenga a la pareja por estar directamente implicada con el asesinato del chico. Ese mismo día, Lucio era velado por la otra parte de su familia.

Desde los partidos del PRO y la Unión Cívica Radical, diputados provinciales pampeanos presentaron un pedido de informes para interpelar a los ministros de Educación, Pablo Maccione; de Seguridad, Horacio di Nápoli; y de Desarrollo Social, Diego Alvarez; y del defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, Juan Pablo Meaca por una "ausencia del Estado" para prevenir el crimen de Lucio.

"Atento a los hechos de público conocimiento que tienen como protagonista a un niño y su fatídica muerte resulta necesario que el Poder Ejecutivo frente a los representantes del pueblo se presenten a dar explicaciones si las tuvieran”, reclamaron los diputados provinciales.

En el texto, se apunta a la falta de tacto que los funcionarios tuvieron con la familia del niño. “En tal sentido tuvo que ocurrir el hecho lamentable para que el padre de la víctima tuviera voz y pudiera manifestar la desprotección que tuvo él y su hijo por parte de la justicia y del Estado”, expresaron.

A sólo pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tanto escalofríos me dio, para que tu cuerpito en paz... Posted by Christian Dupuy on Sunday, November 28, 2021

Este domingo habrá una movilización a partir de las 18 horas en la Plaza San Martín de General Pico. También se espera otra convocatoria en Santa Rosa.

La despedida de su padre: "Te tenían en silencio... tenías miedo y yo no me di cuenta"

Christian Dupuy utilizó su cuenta personal de Facebook para graficar el dolor que significó la muerte de Lucio. Esta mañana, hizo público un sentido mensaje después del entierro de su hijo. "Te tenían en silencio... tenías miedo y yo no me di cuenta", escribió en uno de los pasajes.

"A sólo pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tanto escalofríos me dio, para que tu cuerpito en paz descanse, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo mirando al pasillo para ver si te veía dejando mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones pensando si todo esto es verdad, torturandome con tu imagen en ese cajonsito, y pidiéndole respuestas a Dios hijo mío, me dejas con el alma rota buscando 'el porque' de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia, ahora comprendo cuando haciamos video llamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz", relató el padre.

"Perdóname hijo no llegue a tiempo. Hay hijito como me duele el alma. Mi rusito mi gringo te amo tanto ya no puedo seguir más mi vida donde encuentro las fuerzas que me mandas hijo. Te amo Perdóname por no poder hacer nada", cerró.

