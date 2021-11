El padre de Lucio Dupuy apuntó a la Justicia: "Dijeron que estaba mejor con la madre y hoy pagamos las consecuencias"

Christian Dupuy —padre de Lucio Dupuy, el niño de 5 años que sufrió una muerte aberrante a manos de su madre en La Pampa— cuestionó a la Justicia por haber dejado al nene bajo responsabilidad de la madre a pesar de que ella nunca haya sido sometida a ninguna pericia psicológica. Además confesó que él quiso tenerlo varias veces, pero no fue escuchado: "Hay que estar alerta a las señales, escuchen a las madres, escuchen a los padres", sostuvo

"Nadie le hizo una pericia psicológica a ella. Nadie fue a ver en qué condiciones vivía. Nunca recibí un llamado de una asistente social o del jardín. Hoy me llamó todo el mundo, pero antes nadie. La Justicia decidió que estaba mejor con la madre y hoy pagamos las consecuencias", contó Dupuy en diálogo con Ignacio González Prieto este lunes 29 de noviembre en diálogo con TN.

Dupuy contó que hubo un período de la vida de Lucio en el cual el menor vivió en la casa de su tío ya que él no podía mantener a su hijo con él porque no tenía un lugar estable para vivir: "Me fui a vivir a Buenos Aires por un trabajo, ella se volvió a La Pampa con el nene. En un momento colapsé y renuncié a mi trabajo. Siempre dije que con mi hermano estaba bien, yo le pasaba la plata que correspondía. Lo dejé ahí porque no tenía un lugar para que viviera conmigo".

El padre de Lucio aseguró que el niño vivía en buenas condiciones en la casa de su hermano, pero que todo acabó cuando un día reapareció Magdalena Expósito Valenti, la madre de Lucio, y se lo llevó con ella nuevamente. "Desde ese momento, mi hermano sufrió amenazas y hasta tuvo miedo de ir preso. Iban patrulleros todos los días a su casa. Yo también hubiera sentido miedo", expresó Dupuy.

"Nunca nos imaginamos que era maltratado. Era un nene muy reservado. Un día apareció con un dedito quebrado y nos dijeron que se había caído de la bicicleta. Apareció con tres puntos en la pera y nos dijeron que se había caído de un árbol. Siempre fueron esas las respuestas, que se había lastimado jugando. Yo creí todo porque eso era lo que me decían. Quizás Lucio estaba amenazado. A Lucio se lo llevó la violencia", expresó el hombre, haciendo referencia a situaciones previas en las que no advirtió el maltrato que Magdalena y su pareja, Abigail Páez, tenían para con Lucio.

Las acusadas fueron trasladas a San Luis

Ambas acusadas se hallan ahora en la provincia de San Luis debido a los incidentes ocurridos en la Comisaría 6ta de Santa Rosa, cuando la gente se manifestó con piedras e incendió patrulleros.

Ahora se encuentran en el Complejo Penitenciario 1 de la Ciudad de San Luis, tal como informó el Ministerio de Seguridad de la provincia.

