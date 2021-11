La Pampa: piedrazos y patrulleros incendiados en el pedido de justicia por Lucio Dupuy

Luego de la marcha que se realizó por el pedido de justicia de Lucio Abel Dupuy, el niño de 5 años asesinado por su madre y su pareja, los vecinos incendiaron patrulleros y lanzaron piedras a la comisaría de Santa Rosa, La Pampa, donde están las detenidas . Tanto Magdalena Espósito Valenti, la madre del chico, como su pareja, Abigail Paez, fueron apresadas preventivamente el sábado como las autores del crimen.

El caso despertó la indignación de los pampeanos. Lucio murió el pasado sábado 26 de noviembre y las únicas detenidas son su madre y su pareja, quienes lo llevaron mal herido a la Unidad Médica Regional de Atuel el último viernes. Los médicos y el personal del hospital intentaron reanimarlo pero ante la dificultad de su estado decidieron llevarlo al Hospital Evita. Finalmente, el chico terminó falleciendo.

Las fuentes que tuvieron acceso a los informes posteriores a la muerte del niño se sorprendieron por el ensañamiento con el que había sido asesinado. Mordeduras, quemaduras de cigarrillos y golpes con objetos contundentes fueron algunos de los resultados que arrojó la autopsia.

Esto despertó la furia de los vecinos que marcharon este domingo, en un acto que estaba organizado para las 18 horas en Santa Rosa pero también en General Pico, la ciudad de donde era oriundo el niño. Cuando llegaron hasta las puertas de la Comisaría Sexta de la capital pampeana, la violencia se apoderó de la situación y comenzaron las agresiones.

De acuerdo a la información de los medios locales, fueron incendiados hasta tres patrulleros y se lanzaron piedras al edificio. En las imágenes difundidas por El Diario de La Pampa se puede ver al grupo de oficiales bajo un bloque de escudos, mientras suenan las sirenas y el fuego consume los vehículos de las fuerzas de seguridad.

"¡Queremos justicia!", gritaban las personas que habían llegado hasta la Sexta de Santa Rosa. La policía alejó los disturbios con disparos de postas de goma y el grupo de 50 vecinos dejó el lugar.

Guillermo Torres, el jefe de la Unidad Regional I, manifestó que en la columna de gente hubo infiltrados que utilizaron el clima de pueblada para llevar adelante saqueos y desmanes.

El último adiós del padre al nene asesinado en La Pampa: "Perdón por no haber llegado a tiempo"

El desconsolado homenaje del padre del niño

Christian Dupuy, el padre de Lucio, utilizó su cuenta personal de Facebook para graficar el dolor que significó la muerte de Lucio. Esta mañana, hizo público un sentido mensaje después del entierro de su hijo. "Te tenían en silencio... tenías miedo y yo no me di cuenta", escribió en uno de los pasajes.

"A sólo pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tantos escalofríos me dio, para que tu cuerpito en paz descanse, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo mirando al pasillo para ver si te veía dejando mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones pensando si todo esto es verdad, torturándome con tu imagen en ese cajoncito, y pidiéndole respuestas a Dios hijo mío, me dejas con el alma rota buscando 'el por qué' de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo, y yo sin saberlo y ahora es tarde, te tenían preso de tu infancia e inocencia, ahora comprendo cuando hacíamos video llamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso tardabas en contestarme cuando te preguntaba si eras feliz", relató el padre.

"Perdóname hijo no llegue a tiempo. Me duele el alma. Mi rusito mi gringo te amo tanto ya no puedo seguir más mi vida donde encuentro las fuerzas que me mandas hijo. Te amo Perdóname por no poder hacer nada", cerró.

