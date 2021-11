El último adiós del padre al nene asesinado en La Pampa: "Perdón por no haber llegado a tiempo"

El padre de Lucio Dupuy, el nene de cinco años asesinado a golpes por su madre y la novia en Santa Rosa (La Pampa), lo despidió en redes sociales en una conmovedora carta en la que le pidió perdón por no haber llegado "a tiempo" a salvarlo.

"Pasaron sólo unas pocas horas de tu entierro en ese lugar que siempre tanto escalofríos me dio", comienza relatando el padre del niño asesinado. "Lo hicimos para que tu cuerpito en paz descanse, con lágrimas en los ojos sin fuerzas y sin poder haber pegado un ojo mirando al pasillo para ver si te veía dejando mi mano extendida para ver si me tocabas, buscando explicaciones", lamenta a continuación.

"Sigo pensando si todo esto es verdad, torturándome con tu imagen en ese cajoncito, y pidiéndole respuestas a Dios hijo mío. Me dejas con el alma rota buscando 'el porque' de tantas cosas y me doy cuenta ahora de lo que estabas sufriendo y yo sin saberlo", agrega.

Magdalena Espósito Valenti, la madre del nene, como su nueva pareja, Abigail Páez.

Y luego admite: "Ahora es tarde. Te tenían preso de tu infancia e inocencia, ahora comprendo cuando hacíamos videollamada y yo te preguntaba algo y lo que hacías era mirar para los costados para ver si alguna te estaba escuchando, por eso no contestabas".

"Cuando te preguntaba si eras feliz. Te tenían en silencio.... tenías miedo y yo no me di cuenta", reconoce Christian a tres días de la muerte de Lucio. "Perdóname hijo no llegue a tiempo. Hay hijito como me duele el alma. Mi rusito mi gringo te amo tanto", ruega.

"Ya no puedo seguir más mi vida donde encuentro las fuerzas que me mandas hijo. Te amo Perdóname por no poder hacer nada", escribe en aquel breve posteo en la plataforma, dando por finalizado su lamento con aquellas palabras.

Según se constató a través del examen forense, el chiquito murió por varios traumatismos y una hemorragia interna. Además el cuerpo presentaba quemaduras con cigarrillo, huellas de golpes y hasta mordeduras, en un cuadro ciertamente desgarrador.

Tanto Magdalena Espósito Valenti, la madre del nene, como su nueva pareja, Abigail Páez, fueron detenidas el sábado 27 de noviembre a pedido de la fiscal que lleva causa, Verónica Ferrero, al mismo tiempo que los restos del Lucio eran velados.

Este domingo 28 de noviembre, el padre de la criatura, Christian Dupuy, decidió darle el último adiós al su pequeño a través de la red social Facebook. Junto a ello, un numeroso grupo de personas se congregó para pedir justicia por el chico asesinado. Todos ellos marcharon de la plaza San Martín hacia la comisaría sexta de la ciudad de Santa Rosa.

