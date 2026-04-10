La Justicia de Chubut profundizó la investigación por la muerte de Ángel, el niño de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia en circunstancias sospechosas. En ese marco, el fiscal confirmó en las últimas horas una lesión cerebral en el nene y que la madre del menor y su pareja quedaron bajo sospecha en el expediente.

Cristian Olazábal, el funcionario judicial que intervino de manera provisoria en la causa, explicó que la pesquisa se concentra en las personas que tuvieron contacto directo con el niño en sus últimas horas de vida.

“Con la progenitora y su actual pareja no tuvimos una entrevista. Son los principales sospechosos y eso podría provocarnos una nulidad a futuro. Se les hizo saber que están sospechados, hay una imputación hecha por la Fiscalía y están bajo el control estatal”, indicó, y aclaró que todavía no fueron presentados ante un juez penal.

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Según precisó el funcionario en declaraciones a TN, el padre del menor, Luis López, acudió a la Justicia este lunes por la mañana para formalizar una denuncia. En su exposición, señaló que Ángel había sido revinculado con su madre biológica apenas un mes antes de su fallecimiento.

“Requerimos la historia clínica, tomamos una conversación con el personal que lo asistió, no se desprendía de la intervención de los médicos ninguna lesión traumática, no había signos de violencia“, afirmó Olazábal.

Sin embargo, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) advirtió que el estudio interno detectó una lesión cerebral en el niño: “Ahora lo que resta determinar es el origen de esta lesión porque puede tener múltiples factores”.

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A partir de ese hallazgo, los investigadores deberán reconstruir el historial médico del menor, así como las circunstancias en las que permaneció con su madre y los antecedentes previos al proceso de revinculación.

En relación con el padre, el fiscal sostuvo: “La información preliminar da cuenta de una relación conflictiva familiar entre adultos, no ejercicio de violencia hacia Ángel. No tenemos antecedentes de violencia contra el niño”.

Un video grabado por la actual esposa del padre de Ángel, Lorena Andrade, muestra al menor llorar y expresar que no quería ir “a la casa de Mariela”, su madre.

Acusaciones cruzadas entre el padre y la madre de Ángel

La madre de Ángel realizó sus primeras declaraciones públicas tras las acusaciones formuladas por la familia paterna, que la señaló como responsable de la muerte del niño.

En diálogo con el medio ADN Sur, Mariela expresó: “Yo no maté a mi hijo. Es más, lo protegí y lo busqué”. Según su relato, durante el embarazo y los primeros meses de vida del menor sufrió episodios de violencia por parte de su ex pareja, a quien acusó de haberle quitado al niño. “Abusó de mi ignorancia y me echó a la calle”, afirmó.

La mujer también reconstruyó lo ocurrido este domingo por la mañana, cuando el niño fue trasladado de urgencia al hospital y falleció horas más tarde. Indicó que ese día se levantaron temprano y decidieron despertarlo para que fuera al baño, ya que solía dormir durante períodos prolongados. Señaló que el menor se había orinado, por lo que lo acostaron en su cama.

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“Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice ‘no respira’. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, relató.

Mientras aguardaban la llegada del servicio de emergencias, la madre explicó que salieron a la calle en busca de ayuda. “Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando a los vecinos. Mi hijo estaba desmayado. Mi vecina nos quiso llevar al hospital, pero estaba tan nerviosa que no podía arrancar la camioneta”.

La madrastra de Ángel, Lorena Andrade, apuntó en Facebook contra la madre del nene

Cuando finalmente intervinieron los profesionales de la salud, el cuadro del niño ya era grave. “Tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”, sostuvo.

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La madre afirmó además que busca esclarecer lo ocurrido. “Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No. Si lo estoy sacando de personas que son alcohólicas y drogadictas para que esté conmigo”, planteó.

Estas declaraciones se produjeron luego de que la familia paterna responsabilizara públicamente a la mujer por la muerte del menor. El padre expresó ante los medios: “A Ángel lo mataron. Mi hijo no era un chico enfermo, tenía buena salud, estaba sano, ¿qué me van a decir?”.

El hombre sostuvo que siempre estuvo a cargo del cuidado del niño y que la Justicia le retiró la tenencia tras una denuncia de la madre por violencia de género. “Siempre mi hijo pidió por mí y nunca hicieron nada. Todos me trataban de machista. Si hubiese sido al revés, yo ya estaba preso”, afirmó.

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Por su parte, Lorena Andrade, pareja actual del padre, atribuyó responsabilidad directa a la madre del niño. “Lo dejó en coma en el hospital y se fue a dormir. Es una asesina”, aseguró en declaraciones televisivas.

Lorena Andrade, la madrastra de Ángel, apuntó contra la madre del nene: "Lo dejó en coma en el hospital y se fue a dormir"

Qué dice el informe del jardín de infantes al que iba Ángel

Además, el padre de Ángel dio a conocer un informe del jardín de infantes que advertía sobre su cambio de conducta tras la revinculación con su mamá.

Luego de pasar a manos de la madre, hubo un cambio de actitud en Ángel. Ante ello, la maestra escribió un informe en el que señaló: “Se observaron cambios en el alumno en los últimos días. El 7 de noviembre, previo al retiro de la institución”.

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“Ese día se lo vio exaltado, enojado, se mostraba angustiado en ciertos momentos, como el momento del trabajo en hoja en donde debía colorear una figura de bailarines, una actividad que generalmente disfruta. Se mostraba molesto, desganado, sin deseo de realizar la misma”, marcó el documento

Y agregó: “Minutos más tarde de su ingreso al jardín, expresó tener hambre no queriendo participar del momento de intercambio en música, lo cual es raro en él, ya que disfruta las actividades que se le brindan”.

NG/ff