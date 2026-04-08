A menos de diez días del ataque en una escuela de San Cristóbal, en Santa Fe, donde un adolescente de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera, de 13, y dejó a otros ocho alumnos heridos, se registraron dos nuevos episodios que volvieron a encender las alarmas en el ámbito escolar: uno en Tucumán y otro en Entre Ríos, ambos protagonizados por estudiantes que ingresaron armados a establecimientos educativos.

El primero de los casos ocurrió este martes en San Miguel de Tucumán, donde un alumno de 17 años llevó un revólver cargado y fue reducido en plena clase. El episodio tuvo lugar en el colegio El Salvador, en el sur de la capital provincial. Según trascendió, todo se descubrió cuando un compañero advirtió durante una clase de Biología que el joven tenía un arma de fuego y alertó de inmediato a las autoridades.

Tiroteo en San Cristóbal: "No es un caso aislado ni bullying, el tirador participaba de una red internacional digital"

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A partir de ese aviso, los directivos activaron el protocolo correspondiente y dieron intervención a la Policía. Minutos después, efectivos llegaron al establecimiento y coordinaron el operativo dentro del aula donde se encontraba el adolescente.

El procedimiento se realizó sin que se registraran heridos. Los agentes lograron reducir al estudiante y, tras revisarlo, confirmaron que llevaba el arma con seis proyectiles, listos para ser utilizados. "Se secuestró el revólver, con los cartuchos, y se procedió a ponerlo a disposición del juzgado de menores”, explicó el jefe de Policía provincial, Joaquín Girvau, en declaraciones a la prensa local.

Ahora, los investigadores intentan determinar cómo el menor accedió al arma y cuál era su intención al llevarla al colegio. Una de las hipótesis apunta a que podría haber buscado intimidar a compañeros, aunque no se descartan otras líneas.

El caso generó conmoción en la comunidad derivó en un refuerzo de los controles en establecimientos escolares de la provincia, en un contexto de creciente preocupación por este tipo de episodios. “No vamos a tolerar este tipo de situaciones. Ya se están diagramando operativos para que haya controles en los establecimientos educativos", añadió Girvau, de acuerdo con el mensaje que le transmitió el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, que llamó a "reforzar el rol de la familia".

En tanto, la ministra de Educación de la provincia, Susana Montaldo, adelantó que el estudiante no continuará en ese colegio, pero seguirá dentro del sistema educativo con un esquema de acompañamiento estatal.

Otro episodio en Entre Ríos: un alumno llevó un arma casera

Este miércoles, se registró un hecho similar en Entre Ríos, en la Escuela Nº 109 “Carlos Daniel Vila” de la ciudad de La Paz. Durante la jornada, un estudiante de 13 años llevó un arma de fabricación casera. Las autoridades se la quitaron y rápidamente la rectora de la institución dio aviso a la Policía.

A partir de ese llamado, un grupo de efectivos se dirigió al lugar para evaluar la gravedad del caso, indicó el comisario Matías Dominici, jefe de Operaciones de la Departamental La Paz al medio local El Once. "Se encontraba sin cartuchos", expresó el funcionario en relación a la "pistola tumbera" que portaba el chico, un objeto potencialmente peligroso.

Tras el procedimiento, tomó intervención la Unidad Fiscal en turno, que dispuso las medidas de rigor, además de la participación de la Defensoría Oficial por tratarse de un menor. El arma casera, por su parte, fue resguardada para evitar cualquier riesgo adicional, en el marco de la investigación.

El joven implicado en el hecho fue identificado y entregado a sus padres, mientras que organismos de protección de derechos del niño comenzaron a trabajar en el caso para brindar contención y seguimiento.

El tiroteo en Santa Fe

Estos casos reactivaron la preocupación de las autoridades por la seguridad en las escuelas y los niveles de violencia, en un contexto marcado por los hechos recientes ocurridos en distintos puntos del país. Entre ellos sobresale el ataque en San Cristóbal, donde G.C., de 15 años, mató con una escopeta que llevaba escondida en la funda de su guitarra a Ian e hirió a otros ocho jóvenes, a dos de gravedad.

La agresión tuvo lugar en el patio interno de la escuela Mariano Moreno mientras los alumnos esperaban el izamiento de la bandera y el tirador fue reducido por un trabajador del colegio. Este miércoles, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó en conferencia de prensa que en el trágico hecho se logró detectar la presencia de culturas subdigitales en la Argentina ligadas a conductas violentas y a grupos que glorifican los homicidios en escuelas, como "La Masacre de Columbine", ocurrida en 1999 en Estados Unidos.

"Esto pone en evidencia que no es aislado, que no es está ligado al bullying, sino que estamos frente a la presencia de culturas subdigitales en las que jóvenes, niños y adolescentes integran y que tienen que ver con el estudio y análisis de asesinatos y tiroteos masivos, las cuales tienen pautas de conductas misantrópicas que apuntan a admirar la violencia y ejecutar actos”, explicó la funcionaria nacional.

En tanto, el gobernador de Santa Fe, Maxiliano Pullaro, que estuvo presente en la rueda ante periodistas, señaló: “No fue un brote psicótico. Se pudo detectar es que este joven participaba de una red internacional digital denominada True Crime Community (TCC). Desde ese lugar parten de la veneración de delitos y asesinatos violentos”.

FP/DCQ