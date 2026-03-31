Tiroteo en una escuela de Santa Fe: el agresor seguirá detenido y el Gobierno provincial reforzó la asistencia a las familias

La ciudad de San Cristóbal atraviesa horas de mucho dolor luego del trágico episodio que tuvo lugar en la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno”, donde un adolescente ingresó armado, mató a uno de sus compañeros, de 13 años, e hirió a otros dos. Mientras avanza la causa, el menor continúa detenido en una establecimiento especial de la Secretaría de Niñez provincial, mientras que el Gobierno de Santa Fe decidió reforzar la asistencia a los alumnos y padres.

El joven de 15 años fue alojado de manera preventiva en un sitio en la ciudad capital de Santa Fe, gestionado de forma conjunta entre el área de Niñez y el sistema penitenciario. En paralelo, familiares, amigos y vecinos le dieron el último adiós a la víctima, Ian Cabrera, en un emotivo velatorio que se realizó en la Asociación Mutual de San Cristóbal.

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El caso está siendo investigado por el fiscal Luis Schiappa Pietra, a cargo de la Unidad de Responsabilidad Penal de menores de edad. Tras confirmarse que el acusado es "inimputable" porque el caso se tramita bajo el viejo Régimen Penal Juvenil (la nueva ley entrará en vigencia en septiembre), el funcionario judicial explicó que la legislación santafesina igualmente puede intervenir de forma más amplia.

“Se puede judicializar la situación, llevarla a audiencia y disponer medidas de protección, tanto para el propio menor como para las víctimas y la investigación”, puntualizó Schiappa Pietra. Estas medidas no tienen una lógica puntiva, sino que buscan contener y proteger a las personas involucradas y esclarecer el hecho y en qué circunstancias ocurrió.

En esa línea, el fiscal dio detalles acerca del avance de la pesquisa en diálogo con Radio 2 y comentó que por el momento no hay elementos que confirmen que el tirador de 15 años haya sufrido bullying. “Estamos recabando testimonios y medidas para dilucidar cuál era su situación en ese momento. Esa información (sobre posible acoso escolar) no la recibimos por el momento".

Tiroteo en Santa Fe: parte médico de los heridos

El chico de 13 años que resultó herido de bala dentro del colegio, cuando los estudiantes se preparaban para izar la bandera, cumple su primer día de internación en sala de Cuidados Especiales del Hospital de Niños Dr Orlando Alassia, en la capital provincial. Tras el tiroteo había sido trasladado "con código rojo" al Hospital Regional de Rafaela “Dr. Jaime Ferré”, pero después se lo derivó para una atención de mayor complejidad.

"Permanece clínicamente estable, se alimentó con buena tolerancia, sin dolor. Continúa internado con acompañamiento del equipo interdisciplinario del efector", informa el parte médico, al que accedió PERFIL.

El otro estudiante herido, en tanto, transcurre "su internación estable y lúcido" en el mencionado centro de antención rafaelino. Acerca de su estado de salud, se detalla: "Sin complicaciones inherentes a sus lesiones, con acompañamiento del equipo interdisciplinario".

Este lunes, seis jóvenes que estaban en el patio interno del establecimiento educativo cuando comenzaron los disparos fueron atendidos en el hospital local por "heridas superficiales", como raspones y cortes. Según contó una testigo, esto se produjo cuando escaparon del lugar: "Sonó el timbre para izar la bandera y cuando estábamos bajando el chico llegó y de la nada gritó ‘sorpresa’ y empezó a disparar. Había chicos heridos, no solo por los perdigones, sino también porque rompían vidrios para escapar".

El Gobierno de Santa Fe refuerza el operativo de contención

Luego del tiroteo en la institución educativa, el Gobierno de Santa Fe desplegó equipos interdisciplinarios y un equipo interministerial que se instaló en San Cristóbal para seguir de cerca los acontecimientos y asistir a los estudiantes del Mariano Moreno y sus familias. En su segundo día en la localidad, los funcionarios provinciales profundizaron sobre el acompañamiento a la comunidad.

"Estamos consternados, se trabaja en abordar a las familias. Se continúa en lo investigativo, tuvimos reunión con la fiscal de menores y la Fiscalía y en los próximos días con la audiencia de atribución de cargos", señaló la secretaria de Gestión Institucional en el Ministerio de Seguridad y Justicia santafesino, Virginia Coudannes.

Después de que finalicen las entrevistas y requisas, le transmitirán a la Justicia la posible pena que consideren necesaria. “Educación, Salud Mental y la Policía de Investigaciones trabajamos de manera coordinada para estar cerca”, agregó.

Avances del operativo interministerial de asistencia en la Escuela Nº 40 “Mariano Moreno.

Desde esa cartera, además se anunció la aplicación del protocolo de Atención a Víctimas del Delito, que incluye apoyo psicológico inmediato y asesoría legal para el entorno de Ian Cabrera y de los otros chicos heridos, que continúan recuperándose.

"Nuestra psicóloga se puso en contacto con la familia de Ian para acompañar en este momento de dolor. También estamos en contacto con las familias de ambos niños heridos, brindando no solo contención emocional, sino asesoramiento en necesidades diarias y alimentarias", precisó el subsecretario Juan Manuel Musurana.

Por su parte, secretaria de Gestión Territorial de Educación, Daiana Gallo Ambrosis, resaltó que "no existían alertas", legajos o "registros dentro de los equipos socio-educativos" que pudieran determinar que esta tragedia se diera. "Nos acercamos a la Escuela 40, hablamos con los directivos y convocamos a los equipos directivos de otros colegios para conocer que sentían y su opinión".

"Esto ocurrió en una escuela, que es el reflejo de la sociedad. Podría haber ocurrido en cualquier otro lugar", expresó la funcionaria. Sobre el plan de acción en el ámbito social y educativo, explicó que incluye talleres con los estudiantes (dispositivos especiales para los compañeros del niño fallecido y del joven imputado) acompañamiento al personal docente y no docente y "Rondas de Convivecia" en todas las escuelas de San Cristóbal para generar espacios de diálogo.

FP