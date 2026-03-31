martes 31 de marzo de 2026
SOCIEDAD
Un caso conmocionante

Noche de velas en San Cristóbal para pedir justicia por el chico de 13 años asesinado por otro de 15

La localidad del norte de Santa Fe sigue shockeada por el hecho. Y en el homenaje se vivieron escenas de profundo dolor.

Velas en San Cristóbal
Velas en San Cristóbal | captura video

Cientos de niños y adolescentes, acompañados por sus padres, se congregaron este lunes por la noche frente a la Escuela Mariano Moreno N° 40, en la localidad de San Cristóbal, en el norte de Santa Fe, donde horas antes un estudiante de 15 años efectuó disparos con una escopeta y mató a otro alumno de 13 años. La comunidad recordó a la víctima mediante una vigilia en la que encendieron velas.

Cuál es el estado de los alumnos baleados durante el tiroteo en una escuela de Santa Fe

Los alumnos que presenciaron el hecho permanecen en estado de shock tras el episodio. La víctima, identificada como Ian Cabrera, de 13 años, se encontraba a la espera de ingresar a clases cuando fue atacada por otro estudiante, quien abrió fuego en el patio del establecimiento.

Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite

Poco antes de las 20, más de 200 personas se reunieron en silencio frente al edificio escolar, situado sobre la calle Bullo al 1400, a unos 100 metros del hospital local y de la Plaza San Martín.

Fue el punto de reunión donde cada familia colocó una vela en homenaje a Ian, en medio de un silencio sobrecogedor.

En desarrollo...

LT

También te puede interesar
En esta Nota