Noche de velas en San Cristóbal para pedir justicia por el chico de 13 años asesinado por otro de 15

Cientos de niños y adolescentes, acompañados por sus padres, se congregaron este lunes por la noche frente a la Escuela Mariano Moreno N° 40, en la localidad de San Cristóbal, en el norte de Santa Fe, donde horas antes un estudiante de 15 años efectuó disparos con una escopeta y mató a otro alumno de 13 años. La comunidad recordó a la víctima mediante una vigilia en la que encendieron velas.

Cuál es el estado de los alumnos baleados durante el tiroteo en una escuela de Santa Fe

Los alumnos que presenciaron el hecho permanecen en estado de shock tras el episodio. La víctima, identificada como Ian Cabrera, de 13 años, se encontraba a la espera de ingresar a clases cuando fue atacada por otro estudiante, quien abrió fuego en el patio del establecimiento.

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Poco antes de las 20, más de 200 personas se reunieron en silencio frente al edificio escolar, situado sobre la calle Bullo al 1400, a unos 100 metros del hospital local y de la Plaza San Martín.

Fue el punto de reunión donde cada familia colocó una vela en homenaje a Ian, en medio de un silencio sobrecogedor.

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