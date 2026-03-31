La localidad santafesina de San Cristóbal continúa atravesada por el impacto del crimen de Ian Cabrera Núñez, el alumno de 13 años que fue asesinado a tiros dentro del patio de la escuela Mariano Moreno por un compañero de 15. Mientras la comunidad se movilizó con velas y pedidos de Justicia, el adolescente señalado como autor del ataque pasó la noche en un lugar de resguardo cuya ubicación se mantiene bajo estricta confidencialidad.

El joven no es imputable en el marco de la legislación vigente. Por esa condición, fue alojado en un establecimiento cuyo paradero solo conocen el Servicio Penitenciario, la fiscal interviniente y su entorno familiar. La medida responde a disposiciones del régimen penal juvenil, que establece intervenciones de carácter tutelar y de protección, no punitivas.

Durante su permanencia en ese espacio, el menor estuvo acompañado por su madre, quien actúa como referente afectiva y responsable legal. Según fuentes de la investigación, este esquema replica protocolos aplicados en otros casos recientes con menores involucrados en hechos violentos en la provincia.

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Noche de velas en San Cristóbal para pedir justicia por el chico de 13 años asesinado por otro de 15

Las circunstancias que derivaron en el ataque todavía están bajo análisis. Desde el gobierno provincial señalaron que el adolescente atravesaba una situación intrafamiliar “muy compleja” y que se encontraba bajo tratamiento psicológico previo al hecho. Su defensa, el abogado Néstor Antonio Oroño, en cambio, sostuvo que existían antecedentes de bullying escolar y episodios de intento de suicidio: "No tenía signos de peligrosidad sino todo lo contrario es introvertido, pasaba mucho tiempo en la computadora y tenía pocos amigos".

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El episodio ocurrió en horario escolar. De acuerdo a testimonios, el agresor (alumno de tercer año) efectuó entre cuatro y cinco disparos con una escopeta contra la víctima dentro del predio educativo. La secuencia fue breve y dejó a la comunidad educativa en estado de shock.

Mientras avanza la investigación, el hermetismo en torno al lugar de alojamiento del adolescente se mantiene como una de las principales características del caso. Ni siquiera otros internos del establecimiento conocen su presencia allí, en una decisión orientada a preservar su integridad física.

TO/ff