Otro alumno armado: la pistola estaba cargada y fue detenido

Nuevamente un alumno fue armado a la escuela. El hecho sucedió este miércoles 8 en Tucumán. El menor que llevó el arma cargada al colegio fue detenido, aunque no había amenazado ni mostrado el arma.

La alerta fue emitida por personal de limpieza, quienes dieron aviso a las autoridades de la escuela de la zona sur de El Salvador. Afortunadamente, no se registraron heridos.

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Osvaldo Jaldo, gobernador de la provincia, calificó la situación como “muy grave” y llamó a “reforzar el rol de la familia” para evitar la propagación de estos episodios.

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"El personal de limpieza observa que a uno de los alumnos se le cae un arma de fuego. Le avisa a la policía, ingresan al aula con un profesor y tratan de reducir a este menor de 17 años”, explicó el jefe de Policía de la provincia, Joaquín Girvau.

En ese mismo momento, desde la escuela se activó el protocolo de seguridad, evacuando el aula y dando aviso al 911.

El jefe de la policía relató que el chico presentó resistencia al ser interceptado. “Se secuestra el arma de fuego, un revólver con los cartuchos y se procede a ponerlo a disposición del juzgado de menores”, detalló.

“Es un hecho grave, porque podría desencadenar cualquier cosa”, completó Girvau en diálogo con la prensa local.

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La ministra de Educación, Susana Montaldo, quiso llevar tranquilidad al confirmar que el caso quedó en manos de la Justicia y que el adolescente no continuará en ese colegio, aunque tendrá acompañamiento estatal dentro del sistema educativo al que seguirá perteneciendo.

Jaldo dijo que se trató de "un hecho realmente lamentable" que "sorprendió a todos y a todas", y agregó “la responsabilidad compartida entre familias y sociedad frente a la creciente violencia".

"Felizmente el personal de la escuela dio aviso inmediatamente a la policía y hemos podido neutralizar cualquier hecho mayor que pueda dañar a los chicos de ese establecimiento”, acotó el mandatario peronista.

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“No hay duda de que hay que poner mucho más énfasis en estos temas. No debemos esperar que pase algo más grave para recién ponernos a trabajar”.

El gobernador apoyó explícitamente bajar la edad de imputabilidad incluso hasta los 13 años, en línea con propuestas más duras del oficialismo, durante los álgidos debates del pasado mes. En el Congreso, su espacio político acompañó el debate y votaciones para bajarla a 14 años, que fue el número que finalmente avanzó en el proyecto. Además, su postura se integró a una lógica más amplia de endurecimiento del régimen penal juvenil, en sintonía con el clima político de seguridad del momento.

RG