El Senado sesionará este jueves para dar ingreso a los 60 pliegos judiciales

El Senado sesionará este jueves para dar ingreso parlamentario a unos 60 pliegos de jueces, fiscales, y defensores enviados por el Ejecutivo de Javier Milei, además de aprobar ascensos militares y designar a Lucila Crexell como embajadora en Canadá.

La decisión se adoptó en una reunión de Labor Parlamentaria realizada este martes por la noche, donde también se analizó otro tema central de la agenda parlamentaria: el debate del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” que se comienza a discutir este miércoles, con la presencia de Federico Sturzenegger.

En la reunión, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, propuso a bloques dialoguistas tratar a fines de abril esa iniciativa que tiene como meta "fortalecer las garantías constitucionales sobre la propiedad", suprimir los límites para que los extranjeros puedan comprar tierras, un mecanismo rápido de desalojo, y reformas en la ley del Manejo del Fuego.

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La sesión fue convocada para que tomen estado parlamentario los 60 pliegos enviados por el Gobierno, pero será una vidriera que usará la oposición para criticar al oficialismo por la causa $Libra y la situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Eso sucedió en la sesión del pasado el 18 de marzo, pero la LLA avanza decidió ya no tiene otro mecanismo para dar ingreso formal a los pliegos que manda el Poder Ejecutivo.

También se tratarán los ascensos a los militares el pliego a embajadora plenipotenciaria ante Canadá de exsenadora neuquina, Lucila Crexell y la designación de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia.

Lucila Crexell

Tras su ingreso forma de los pliegos, la Comisión de Acuerdos, que preside Juan Carlos Pagotto, se abrirá una etapa de evaluación y de presentación de avales e impugnaciones, previo a la convocatoria a la Audiencia Pública donde cada uno de los postulantes deberá concurrir al Senado.

Se estima que esas audiencias podrían hacerse entre el 30 de abril y el 7 de mayo, donde candidato expondrá y responderá las preguntas de los senadores, para ser tratado en una sesión a celebrarse el a mediados del mes próximo.

El Senado buscará aprobar el pliego de Lucila Crexell como embajadora ante Canadá, con el respaldo del oficialismo y aliados y el rechazo del Justicialismo, que denuncia que le ofrecieron ese cargo a cambio de haber votado a favor de la Ley Bases.

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Las críticas del peronismo no ponen en riesgo la aprobación del pliego de la exsenadora neuquina, ya que el dictamen fue respaldado por La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Convicción Federal, Provincias Unidas y el Frente de la Concordia Social.

Además, se tratarán los ascensos de unos 150 militares, entre los que figuran la cúpula de las tres fuerzas militares.

El Gobierno propuso el ascenso del vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; del vicealmirante, Juan Romay, como jefe del Estado Mayor General de la Armada y del general de división, Oscar Zarich, como jefe del Estado Mayor General del Ejército.

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En cambio, no se incluirá el ascenso del subjefe de la Fuerza Aérea, Marcelo Monetto, que ya tiene dictamen de la comisión de Acuerdos, debido a que no existen los votos para poder aprobar su promoción, ya que fue impugnado por un supuesto encubrimiento en una denuncia de una excadete por abuso sexual.

Asimismo, el Senado aprobará la designación de Eduardo Montamat como Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia; y Lucas Trevisani Vespa y Marcelo D'Amore como vocales del Tribunal.