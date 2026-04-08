Hallaron dosis de fentanilo del laboratorio HLB en el departamento del enfermero muerto en Palermo

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 confirmó este miércoles un hallazgo que vincula la muerte de un enfermero en Palermo con uno de los mayores escándalos de salud pública del país. En el departamento de Eduardo Bentancourt, ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro al 2400, los investigadores encontraron tres ampollas cerradas de fentanilo pertenecientes al laboratorio HLB Pharma S.A. Esta firma es propiedad de Ariel García Furfaro, empresario que ya enfrentó procesamientos por la distribución de opioides contaminados.

El fiscal Carlos Vasser detalló a través de un comunicado que las dosis pertenecen al certificado N.º 53.100, un registro que la ANMAT prohibió elaborar tras las muertes masivas registradas en el Gran Buenos Aires. Las ampollas, que presentaban fecha de vencimiento en marzo de 2026, correspondieron a los lotes N°31.077 y N°31.074. Ante la coincidencia, la justicia porteña estableció contacto inmediato con la Fiscalía Federal N°1 de La Plata para determinar si estas unidades forman parte del mismo cargamento que causó 111 fallecimientos.

Eduardo Bentancourt tenía tres ampollas cerradas de fentanilo pertenecientes al laboratorio HLB Pharma S.A.

Además de las dosis cerradas, el operativo detectó una cuarta ampolla de fentanilo que ya estuvo abierta y con restos de sustancia. A diferencia de las anteriores, esta unidad perteneció al laboratorio Celtyc y su contenido quedó bajo estricto estudio para determinar si también presentó signos de adulteración. Los peritos buscaron establecer si el enfermero de 44 años utilizó estas sustancias como parte de un consumo personal o si existió una maniobra de tráfico de material hospitalario.

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La autopsia realizada al cuerpo de Bentancourt arrojó que el fallecimiento se produjo por una cardiopatía hipertrófica y dilatada con congestión pulmonar. No obstante, los médicos forenses indicaron la presencia de una “venopunción con un halo equimótico” en el pliegue del codo derecho, un signo de vitalidad que confirmó que la inyección se realizó poco antes del deceso. Aunque no se encontraron marcas de defensa, la causa quedó caratulada bajo investigación para descartar una inducción o mala administración.

Este hallazgo en Palermo se sumó a una creciente preocupación por la trazabilidad de fármacos anestésicos en el sistema de salud. La conexión entre un enfermero fallecido y un laboratorio procesado por muertes masivas encendió las alarmas sobre los controles internos en los centros médicos y el mercado negro de opioides. La fiscalía solicitó los registros de inventario de las instituciones donde trabajó la víctima para rastrear cómo estas ampollas terminaron en un domicilio particular.

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El antecedente del Hospital Gutiérrez y el caso Zalazar

La muerte de Bentancourt no es un hecho aislado. Recientemente, el fallecimiento de Alejandro Zalazar, anestesiólogo de la guardia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, expuso una problemática idéntica. En el caso de Zalazar, la causa de muerte fue una sobredosis de propofol y fentanilo. Las pericias en su vivienda revelaron un arsenal de instrumental médico y fármacos cuya trazabilidad condujo a los investigadores directamente hacia el Hospital Italiano.

La investigación sobre el origen de las sustancias encontradas en el domicilio del anestesiólogo Zalazar provocó un sismo interno en el Hospital Italiano de Buenos Aires. Tras confirmarse que los fármacos pertenecían a esa institución, un médico del área de Anestesiología (H.B.) presentó su renuncia inmediata. En paralelo, la dirección del hospital inició un sumario administrativo que involucra también a una residente (D.L.) para determinar cómo se vulneraron los protocolos de salida de sustancias controladas.

La aparición de ampollas de HLB Pharma en el caso del enfermero de Palermo reactivó el expediente por el fentanilo contaminado que conmocionó a la provincia de Buenos Aires. La justicia federal de La Plata intentó determinar si el lote N°31.077 es el mismo que causó la ola de decesos derivada del consumo de estupefacientes "cortados" con este opioide. El procesamiento de García Furfaro se volvió central en la investigación, ante la sospecha de que existió un desvío sistemático de producción prohibida hacia circuitos ilegales de salud y narcotráfico.

TC / ds