Eduardo Bentancourt, un enfermero de 44 años, fue hallado muerto en su departamento del barrio porteño de Palermo, lugar en el que la Policía encontró 112 ampollas de distintas drogas, entre ellas propofol y fentanilo. Su muerte ocurrió en medio de un escándalo que sacude a la comunidad médica por las "Propofest", eventos clandestinos donde se ofrecían estas sustancias con fines recreativos, y que salieron a la luz tras el fallecimiento de un anestesista en condiciones similares.

Betancourt era oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, y se había mudado a la Capital Federal hace un mes para buscar trabajo. Su hermana no tenía contacto con él durante días y, tras no tener respuesta ante las llamadas y mensajes que le envió, decidió viajar para denunciar ante la Policía su desaparición. Finalmente los efectivos ingresaron el viernes pasado a su domicilio, ubicado en la calle Fray Justo Santa María de Oro 2428, y lo encontraron muerto.

El escándalo de las "Propofest": el robo sistemático de anestésicos que salió a la luz tras la muerte de un residente

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Su cuerpo estaba sentado en una silla, con sangre en la boca y sin signos vitales. Según indicó el parte oficial, presentaba "una lesión en el antebrazo derecho" compatible con una punción venosa. En el caso del anestesista fallecido, Alejandro Zalazar (31), los agentes lo hallaron en el piso de su departamento con una vía conectada en el pie derecho y la marca de un cateter en el izquierdo.

En ambas escenas, no se detectaron signos de violancia y los accesos al inmueble no fueron violetandos. En el análisis del lugar en el que residía el enfermero entrerriano, detectaron en la cocina cuatro ampollas abiertas de midazolam -un fármaco sedante y anestésico, hipnótico y miorrelajante- y fentanilo -opioide de acción rápida y potente-; guantes de látex descartables, una jeringa y aguja utilizadas.

Además, los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) encontraron una bolsa guardada dentro de una caja y que tenía unas 112 ampollas de distintas drogas sin usar, entre ellas sustancias como propofol, lidocaína, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametazona, adrenalina, diazepam, ketorolac, cloruro de potasio, cetriaxona, penicilina y succinilicolina, entre otras.

Parte de las ampollas encontradas en el departamento del enfermero fallecido.

En el marco de la causa, también se incautaron otros elementos de interés para la investigación, como tres teléfonos celulares, tarjetas que estaban a nombre de Betancourt y documentación. El expediente fue caratulado como “averiguación de causales de muerte” y está en manos del fiscal Alberto Vasser, de la unidad en lo Criminal y Correccional Nº 21.

Se esperan los resultados de las pericias para saber cuál fue el motivo del fallecimiento del enfermero y la procedencia de las sustancias encontradas en el lugar y cómo llegaron hasta allí. Además, se analizarán los dispositivos electrónicos para determinar si el hecho tiene conexión con las "Propofest" y la muerte de Zalazar, que tuvo lugar el 20 de febrero pasado a tan solo cinco cuadras (vivía en Juncal al 4600).

La investigación por las "Propofest" y el robo de fármacos

Las autoridades pusieron en la mira la posible vinculación por las muertes de los dos profesionales de la salud con estos eventos clandestinos que también son conocidos como “viajes controlados”. Las investigación por el fallecimiento de Zalazar se tramita en el Juzgado Criminal Nº60, mientras que hay una causa por el robo de fármacos que transcurre en el Juzgado N°48 y que tiene a dos médicos del Hospital Italiano imputados.

Cuando la Policía requisó el departamento del anestesista que se desempeñaba en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, descubrió que los medicamentos anestésicos pertenecían a esa institución médica privada. En paralelo, se abrió la investigación por el faltante de ampollas de propofol y fentanilo, con las sospechas contra dos profesioales del Italiano: Hernán Boveri (45), anestesiólogo de larga trayectoria, y Delfina "Fini" Lanusse (29), residente de tercer año.

Hernán Boveri y Delfina Lanusse.

Ambos se encuentran en libertad, fueron indagados y ante el fiscal Lucio Herrera solo manifestaron ser inocentes, para luego señalar que no iban a responder preguntas y que presentarían un escrito. Como medida restrictiva, solo se los prohibió salir del país. Sin embargo, el jefe y subjefe del área de anestesiología del Hospital Italiano complicaron la situación de Boveri y Lanusse, al sostener en sus declaraciones que tiene problemas de consumo desde hace dos años, reconocido por ella misma.

En este contexto, Boveri admitió que había drogado a Lanusse en tres o cuatro oportunidades, pero -según su relato- siempre con su consentimiento. Además, aseguró que habría sido la residente quien robó los medicamentos. Ella, por su parte, dijo que el anestesiólogo fue quien la habría "incitado" a drogarse y le suministraba esas sustancias.

Durante las últimas semanas se llevaron a cabo diferentes allanamientos a tres domicilios particulares y a la Federación Argentina de Asociaciones de Anestesia, Analgesia y Reanimación (FAAAAR). En los primeros, se indicó que se incautaron una caja con tubos con anestesia clínica, jeringas, agujas y ampollas con sedantes quirúrgicos; además de celulares, laptops y pendrives. En la sede de la asociación, se secuestró documentación vinculada a los médicos acusados.

Qué es el Propofol y el Fentanilo

El Propofol es un inductor anestésico y se utiliza de forma diaria en operaciones, mayormente en endoscopias y colonoscopias por su inicio de acción rápido y pronta recuperación. Los expertos sostienen que debe ser administrado por anestesiólogos o profesionales entrenados debido a su potencia y riesgos respiratorios, por lo que su uso inadecuado o sobredosis puede ser fatal.

Acerca del Fentanilo, es conocido como un opioide sintético de acción rápida utilizado en anestesia para inducir y mantener la inconsciencia, sedación y analgesia profunda durante cirugías. También debe ser inyectado por profesionales debido a que su uso irregular puede generar adicción y hasta riesgo de depresión respiratoria.

En las llamadas "Propofest", había al menos una personas destinada a cumplir un rol de “guardia médica”, con el objetivo de intervenir ante complicaciones eventuales. Así, contaba con equipos de asistencia para la práctica conocida como “ambucear”, que consiste en utilizar un dispositivo manual de ventilación (conocido como ambú, por su marca comercial). Se cree que estos instrumentos, sumados a bombas de infusión tambiñen habrían sido robados de hospitales.

FP