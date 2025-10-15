La ANMAT retiró un analgésico del mercado y suspendió la producción de dos marcas de alimentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió este miércoles una serie de disposiciones que incluyen el retiro del mercado de un analgésico y la prohibición de elaboración y venta de dos marcas alimenticias por incumplimientos en la normativa vigente.
Según informó el organismo, la empresa Drawer debió retirar un lote del medicamento Diclofenac Drawer, un analgésico y antiinflamatorio indicado para cuadros de dolor agudo y procesos reumáticos. La medida se tomó tras detectarse la presencia de partículas en la solución, lo que representa un potencial riesgo para los pacientes.
Además, la ANMAT prohibió la producción, fraccionamiento y comercialización en todo el país —incluidas las ventas en línea— de los productos de la marca Mami Keto, que ofrecía pan, yogures, budines, galletas y otros alimentos saludables. El motivo: carecían de registros sanitarios de establecimiento y de producto, por lo que no podían garantizar la seguridad de su consumo.
En paralelo, el organismo también dispuso la suspensión de la línea “Copito de Nieve” y “Heladitos Secos”, tras constatar que sus productos se encontraban falsamente rotulados y utilizaban números de registro inexistentes.
La ANMAT inhabilitó al laboratorio Polybius
Las tres medidas fueron adoptadas como parte de las tareas de fiscalización permanente que realiza la ANMAT sobre medicamentos y alimentos distribuidos en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud pública.
LB