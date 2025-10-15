La ANMAT retiró un analgésico del mercado y suspendió la producción de dos marcas de alimentos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió este miércoles una serie de disposiciones que incluyen el retiro del mercado de un analgésico y la prohibición de elaboración y venta de dos marcas alimenticias por incumplimientos en la normativa vigente.

Según informó el organismo, la empresa Drawer debió retirar un lote del medicamento Diclofenac Drawer, un analgésico y antiinflamatorio indicado para cuadros de dolor agudo y procesos reumáticos. La medida se tomó tras detectarse la presencia de partículas en la solución, lo que representa un potencial riesgo para los pacientes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Además, la ANMAT prohibió la producción, fraccionamiento y comercialización en todo el país —incluidas las ventas en línea— de los productos de la marca Mami Keto, que ofrecía pan, yogures, budines, galletas y otros alimentos saludables. El motivo: carecían de registros sanitarios de establecimiento y de producto, por lo que no podían garantizar la seguridad de su consumo.

En paralelo, el organismo también dispuso la suspensión de la línea “Copito de Nieve” y “Heladitos Secos”, tras constatar que sus productos se encontraban falsamente rotulados y utilizaban números de registro inexistentes.

La ANMAT inhabilitó al laboratorio Polybius

Las tres medidas fueron adoptadas como parte de las tareas de fiscalización permanente que realiza la ANMAT sobre medicamentos y alimentos distribuidos en todo el territorio nacional, con el fin de prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud pública.

LB

