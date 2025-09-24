Anmat suspendió la utilización de un equipo de depilación láser

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) canceló la comercialización y distribución en todo el territorio nacional de equipos de depilación láser debido a que estaban falsificados. La marca del equipo fue detectada como “SOPRANO TITANIUM – ALMA – SN MNLTEMS12212202-01”, según la Disposición 7044/2025 publicada en el Boletín Oficial.

El Departamento de Control de Mercado de la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud (DEYGMPS) obtuvo un informe en el que se avisó sobre un centro de estética que, mediante redes sociales, brindó servicios usando equipos ilegítimos, por lo que hizo una inspección a través del cual detectó que el equipo de depilación láser no tenía datos de fabricante, de importador ni de autorizaciones sanitarias, y que tampoco la inspeccionada aportó datos de procedencia.

La ANMAT clausuró otro laboratorio por fallas en producción y control de calidad | Perfil

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese sentido, la ANMAT indicó que “el departamento comunicó que en dicha ocasión se mostraron las imágenes fotográficas del equipo detectado al personal de la firma, que afirmó que se trata de un equipo que no fue importado ni distribuido por la empresa”.

A su vez, la institución confirmó que registraron diferencias entre los elementos originales y los falsos, como el color de la carcaza, el panel frontal, el rótulo adherido con los datos de la empresa, el panel posterior y el código de barras, entre otros.

“Toda vez que se ha confirmado que se trata de un equipo falsificado fácilmente identificable por su número de serie y que podrían existir otros equipos con las mismas características, lo que supone un riesgo para la salud de los pacientes y del personal que lo manipula, el Departamento de Control de Mercado de la DEYGMPS sugirió prohibir el uso, comercialización y distribución en todo el país de estos equipos”, confirmó la ANMAT.

ANMAT canceló la venta de dos aceites de oliva por irregularidades | Perfil

Otros productos prohibidos por la ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) reiteró la prohibición de la crema dental Colgate Total Clean Mint, una de las variantes más populares de la marca, debido a los efectos adversos registrados en usuarios tanto en Argentina como en Brasil. Según aseguran, el producto, clasificado como cosmético, “no presenta actividad terapéutica que justifique la aceptación de efectos adversos”.

El organismo recordó que esta prohibición ya había sido establecida en la Disposición 5126/2025, publicada en julio en el Boletín Oficial, pero decidió reforzar la advertencia tras la continuidad de reportes de consumidores que sufrieron complicaciones. La información oficial sostiene que, entre julio de 2024 y junio de 2025, se notificaron más de 11.000 casos en Brasil y al menos 21 en Argentina.

MC/ff