“Los voy a matar a todos los alumnos”: el audio de un adolescente que enciende otra vez las alarmas

Un exalumno del colegio Domingo Savio, de la localidad bonaerense de Aldo Bonzi, se mostró armado en un grupo de WhatsApp con sus excompañeros de cuarto año y amenazó con asesinar a todo el curso. Al menor, de 15 años, se le aplicaron medidas restrictivas. Se confirmó que formaba parte de la subcultura digital True Crime Community (TCC).

Según informaron fuentes policiales, el domingo de Pascua, la madre de una alumna de cuarto año turno mañana denunció que, hace 20 días, el menor en cuestión envió estos mensajes intimidatorios al grupo de WhatsApp que integra su hija.

Tiroteo en Santa Fe: qué es la "True Crime", la red digital global investigada por incitar masacres escolares

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El acusado habría enviado audios diciendo: “los voy a matar a todos los alumnos del curso”, e imágenes exhibiendo armas. Además, se informó que el chico especificó que no lo habría concretado el miércoles “por las inclemencias climáticas”.

Inmediatamente, las autoridades escolares fueron anoticiadas por los padres e informaron a la policía. Desde la Fiscalía N.º 3 de La Matanza se solicitó a la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) que realizara tareas con el fin de establecer la identidad y edad del autor.

Así, luego de la investigación, se supo que el chico tiene 15 años, pero su identidad fue resguardada bajo el seudónimo “Y”. Asimismo, se concluyó que el acusado no asiste al colegio desde hace dos años y se dispuso una estricta vigilancia en las inmediaciones del establecimiento educativo.

La Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, ordenó la realización de allanamientos en los domicilios de los padres del menor, en búsqueda de dispositivos electrónicos y celulares.

Allí se le secuestró el teléfono, mediante el cual se descubrió que el joven integró el grupo de WhatsApp “True Crime Community” hasta febrero de 2025. El adolescente que ingresó armado hace algunos días a un colegio en Santa Fe y asesinó a su compañero Ian Cabrera Núñez también participaba en esa comunidad.

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Finalmente, se dispuso que el menor deberá permanecer en su domicilio bajo estrictos controles del Ministerio Público Fiscal (MPF), el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y demás organismos de defensa de derechos del niño, hasta presentarse este viernes 10 en la sede judicial junto a sus padres.

¿Qué es la True Crime Community?

La True Crime Community es una red transnacional que venera y fomenta la violencia. Al ser digital, se trata de una subcultura descentralizada que opera principalmente mediante la circulación de simbología, narrativas y referencias compartidas.

“Estamos frente a la presencia de subculturas digitales en las cuales niños o adolescentes que las integran se centran en el estudio, análisis y fascinación de asesinatos y tiroteos masivos”, expresó Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad Nacional.

Las investigaciones señalaron que su comienzo se dio en 1999, con la Masacre de Columbine, y que los participantes suelen tener entre 13 y 19 años. Además, se indicó que existen distintos niveles de participación.

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En el primer nivel se encuentran quienes investigan, analizan y debaten casos de True Crime, sin que ello implique necesariamente un proceso de radicalización. En el segundo nivel, algunos comienzan a pasar de la observación al culto, adoptando la estética de los perpetradores o difundiendo sus manifiestos. El tercer nivel se caracteriza por la existencia de espacios en plataformas como Discord o Telegram, donde se glorifican los homicidios y se alienta, e incluso presiona, a otros a cometerlos.

Finalmente, el cuarto nivel agrupa a una minoría reducida que no solo consume o difunde este contenido, sino que planifica activamente ataques, elabora manifiestos y busca dejar una marca dentro de la comunidad.

Aunque en muchos casos se observa que quienes participan presentan situaciones de exclusión social, dificultades para integrarse en su entorno o experiencias de victimización (el por qué se acercan a estos espacios), la red no responde a una doctrina política o ideología en particular, sino a un conjunto de prácticas que colocan a la violencia como un fin en sí mismo (el para qué: como forma de validación o pertenencia).

RG/AF