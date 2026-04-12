Trump, bipolar: criticó el bloqueo de Ormuz y anunció que EE.UU. "no dejará pasar a nadie, ni en altamar"

Las redes sociales de muchos líderes globales, sobre todo en fines de semana, son explosivas. Y en ese "rubro" el presidente estadounidense Donald Trump es directamente imbatible, ya que en un mismo mensaje puede amenazar, agradecer, decír sí, no, tal vez, nunca o podría ser... Tratándose del hombre que dirige el mayor arsenal nuclear y militar del planeta, ese discurso puede sonar preocupante.

Este domingo, en su red Truth Social, el locuaz e impredecible @RealDonaldTrump publicó un mensaje en el empezó criticando a Irán porque mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, ironizó en algún momento diciendo "puede que haya alguna mina por ahí", pero luego pasó a modo volcánico y consideró que esa conducta persa es "una extorsión internacional", y como "Estados Unidos jamás se dejará extorsionar", anunció que "a la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz".

No solo eso, hay más: "También he ordenado a nuestra Armada que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán (para cruzar Ormuz). Nadie que pague un peaje ilegal (a Irán) tendrá paso seguro en altamar"...

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Hasta que esas amenazas sean cumplidas o tal vez dejadas sin efecto hoy mismo, con Trump nunca se sabe, entonces la situación en Ormuz este domingo 12 de abril de 2026 podría resumirse así: hay bloqueo iraní, la Guardia Republicana difundió este domingo un comunicado en el que asegura que mantiene "un control total de nuestras aguas", pero los atribulados capitanes marítimos que pensaban pagar peaje o las condiciones de tránsito que impusiera los iraníes para seguir viaje ahora podrían ser detenidos los buques de guerra estadounidense...

La situación suena tan irracional que, para concluir, transcribimos el posteo textual de Trump, para que cada uno saque sus propias conclusiones (al menos hasta el próximo posteo de Trump, ya que como es fin de semana se sabe que serán varios):

"Pues, ahí lo tienen: la reunión (habla de Vance con representantes iraníes el sábado en Pakistán) fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento NUCLEAR, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará a BLOQUEAR a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz. En algún momento, llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido, limitándose a decir: "Puede que haya una mina por ahí", de la que nadie más sabe. ESTO ES EXTORSIÓN INTERNACIONAL, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos, jamás se dejarán extorsionar. También he ordenado a nuestra Armada que busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán. Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en altamar. Además, comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el Estrecho. ¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido! Irán sabe, mejor que nadie, cómo acabar con esta situación que ya ha devastado su país. Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo y su radar son inútiles, Jomeini y la mayoría de sus "líderes" están muertos, todo por su ambición nuclear. El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de EXTORSIÓN. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares. Además, en el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán. Presidente Donald J. Trump."

HB