Bronca y gritos en el colegio en que votará Keiko Fujimori, porque tardó mucho en abrir sus puertas

Este domingo 12 de abril Perú se enfrenta a una tensa jornada electoral en la que más de 27,3 millones de ciudadanos peruanos se encuentran habilitados para elegir presidente, dos vicepresidentes y diputados y senadores para renovar el Poder Legislativo.

Y el comienzo de la votación fue con problemas, muchas mesas abrieron con mucha demora, entre esos lugares el Colegio Cooperativo Libertador San Martín de Lima, donde muchos de los votantes empezaron con las protestas y los gritos en la puerta justamente porque permanecían cerradas incluso dos horas después del horario en que deberían haber estado habilitadas. Allí votará este domingo Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular; que lidera las encuestas por encima del outsider Carlos Álvarez; de País para Todos, y del empresario Rafael López Aliaga, representante de ultraderecha por Renovación Popular. Son los principales favoritos de una elección que cuenta con 35 candidatos y sobre la que hay dudas respecto al nivel de gobernabilidad que tendrá a nueva etapa.

Finalmente, las puertas de los centros de votación afectados se abrieron casi sobre las 10 de la mañana, unas 3 horas después del horario de inicio previsto.

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Durante las primeras horas de este domingo, es válido mencionar que los principales centros de votación presentaron demoras en su apertura e incluso en el Colegio Cooperativo Libertador San Martín se presentaron gritos, reclamos y malestar entre los votantes, ya que a poco más de las 9:30 de la mañana (hora en Perú) el establecimiento continúa cerrado, cuando la apertura estaba prevista para las 7am.

El establecimiento mencionado es el mismo donde durante el día debe acercarse a emitir su voto Keiko Fujimori, la candidata presidencial de la derecha tradicional, quien aclaró que antes de votar visitará la tumba de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, en el cementerio.

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En un contexto tenso y de desconfianza, lo que generó largas colas y malestar, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó demoras y retrasos en la instalación de mesas en diferentes colegios como consecuencia de la falta de material electoral, lo que derivó en que no se abriera ningún establecimiento a pesar de la hora prevista en un inicio.

Desde la ONPE se reportó un incumplimiento de la empresa "Servicios Generales Galaga", la cual tenía la responsabilidad de trasladar el material necesario para llevar adelante los comicios, por lo que se debió activar un plan de contingencia para intentar resolver el inconveniente en el menor tiempo posible.

El colegio Alfonso Ugarte y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), entre otros establecimientos emblemáticos, presentaron largas filas y descontento como consecuencia de las demoras en el traslado del material electoral, un hecho que se repitió en los distritos de Surco y San Borja.

"La ONPE lamenta los inconvenientes que este retraso ha provocado e invoca a los miembros de mesa a mantenerse atentos para que se de inicio al proceso", expresó el organismo electoral.

AS.