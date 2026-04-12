Elecciones en Perú 2026, en vivo: desde Lima, demoras en la apertura de mesas por falta de material y los candidatos arrancan con sus desayu

(Desde Lima, Perú)

Más de 27 millones de peruanos están convocados este domingo 12 de abril a una elección que definirá el rumbo del país en medio de una de las etapas más inestables de su historia reciente. Además de elegir presidente y vicepresidentes, la ciudadanía vota por 60 senadores, 130 diputados y representantes al Parlamento Andino, en un proceso que marca el regreso al Congreso bicameral tras más de 30 años.

Con 35 candidatos en carrera, la elección se desarrolla en un contexto de fuerte fragmentación política, desconfianza en los partidos y un escenario abierto, donde cada voto puede ser determinante.

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06:10 | Llegan los miembros de mesa y comienza la preparación

Desde temprano, los miembros de mesa comenzaron a llegar a los centros de votación en distintos puntos del país. Ingresaron a las aulas asignadas para organizar el material electoral y acondicionar las mesas de sufragio antes del inicio oficial de la jornada.

06:30 | Expectativa por los primeros movimientos de los candidatos

En la previa, la candidata presidencial de la derecha tradicional Keiko Fujimori adelantó que, antes de emitir su voto, visitará la tumba de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, en el cementerio.

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Se espera que otros candidatos también comiencen a mostrarse durante la mañana en sus respectivos centros de votación.

06:45 | Observadores internacionales siguen de cerca el proceso

Representantes de la Unión Europea y de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunieron en la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para monitorear el desarrollo de los comicios.

Su presencia busca garantizar la transparencia en una jornada clave que también pone a prueba el regreso del sistema bicameral.

07:00 | Abren los centros de votación en todo el país

A las 7 de la mañana comenzó oficialmente la jornada electoral en Perú. Los locales de votación abrieron sus puertas para recibir a los primeros votantes en una elección marcada por la amplitud de la oferta electoral y la expectativa por los resultados.

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Desde las primeras horas, ya se registran largas filas en distintos centros de votación, con una alta concurrencia en el inicio del proceso.

07:07 | Demoras por falta de material electoral

A pocos minutos del inicio, se registran demoras en varios centros de votación debido a que no llegaron a tiempo los materiales electorales, lo que impide la correcta instalación de algunas mesas de sufragio.

07:17 | Se complican las primeras horas de votación

Las demoras se mantienen en distintos puntos del país debido a la falta de materiales electorales, lo que sigue retrasando la apertura de mesas en varios locales. Entre los votantes crece el malestar: muchos expresan enojo y califican la situación como una falta de respeto.

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