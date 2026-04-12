Una nueva encuesta de la consultora Zuban Córdoba realizada entre el 1 y el 3 de abril sobre 2200 casos en todo el país revela que el 60,7% de los argentinos no votaría hoy por la reelección del presidente Javier Milei, mientras que solo el 29,4% lo haría y un 10% aún no tiene una posición definida, en un contexto marcado por la crisis económica y cuestionamientos sobre la gestión.

Según el informe, la negativa alcanza al 60,7%, frente a un 29,4% de respaldo y un 9,9% de indecisos. En la misma línea, un 60,6% de los encuestados se manifestó en desacuerdo con la idea de que Milei tenga un segundo mandato. Para el 47% de los consultados que no votarían nuevamente al presidente, la "mala gestión económica" es el motivo excluyente; de este número, un 24,7% no lo volvería a respaldar por sus "promesas incumplidas".

Ajuste para muchos, hipotecas para pocos

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Por primera vez, los casos de corrupción aparecen con un peso específico determinante, siendo la razón principal de rechazo para el 21,5% de los encuestados. Según el informe, las controversias sobre contrataciones y designaciones han comenzado a perforar la credibilidad del oficialismo más allá de su núcleo duro.

El estudio advierte que este rechazo responde a una mala gestión económica, señalada por el 47% de los encuestados. El estudio aclara que un 33,9% de quienes lo apoyaron en la segunda vuelta de 2023 declaran haber reducido o retirado su apoyo.

En contraste, el 47% lo apoya por confianza en su liderazgo y un 21,6% lo hace por una cuestión reactiva, asociada al miedo o rechazo a la alternativa peronista. Solo un 19,9% sostiene que su respaldo aumentó en este período.

Finalmente, el 62,4% de los encuestados coincide en que Argentina necesita un "candidato nuevo" que no esté vinculado a ninguno de los partidos actuales.