Cumbre de Barcelona: Kicillof está invitado y Cristina envía una delegación del PJ

El viernes y el sábado próximos se realizará en la ciudad de Barcelona la Cumbre Progresista Mundial, organizadas este año por el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. La Argentina estará presente a través que de una delegación del Partido Justicialista que denunciará ante la comunidad global “el experimento social y económico al que está siendo sometido el pueblo argentino”. La delegación la definió la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como titular del PJ. Está también invitado el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, pero aún no definió si viajaba o no. De América Latina participarán mandatarios y líderes como Gustavo Petro, Yamandú Orsi, Claudia Sheinbaum y Gabriel Boric, entre otros.

“En un momento en que el mundo se enfrenta a una coyuntura crítica, Global Progressive Mobilisation (GPM) ofrece una alternativa necesaria a las fuerzas conservadoras y de extrema derecha”, dicen los organizadores. “Mediante la unión de regiones y generaciones, defenderemos la democracia y avanzaremos en la justicia social”, agregan. Habrá representantes de unos 40 países y se prevé que durante los dos días, el 17 y 18 de abril, se desarrollen más de 50 paneles sobre democracia, economía, cambio climático, migraciones y estrategias políticas.

El grupo de PJ lo encabeza el senador Eduardo “Wado” de Pedro. Lo acompañaran los diputados Jorge Taiana, Eduardo Valdés, Nicolás Trotta, Lucía Cámpora, Roxana Monzón y Lorena Pokoik. También la economista Delfina Rossi y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, entre otros. Y otros políticos de la UCR y del Partido Socialista, que integran la Internacional Socialista.

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A través de un comunicado, el Consejo Nacional del PJ señaló: “Mientras Milei viaja por el mundo presentando su plan económico como un éxito para la Argentina, la comitiva justicialista describirá la situación real de un modelo que bate récords en cierres de fábricas e industrias, en crecimiento del desempleo y endeudamiento familiar, y que se sostiene casi exclusivamente por un endeudamiento externo creciente que destruye la autonomía e independencia económica de la Argentina y la pone a merced de los vaivenes de la economía internacional”.

El PJ remarcó además que la delegación llevará a ese foro internacional la “preocupación por el sesgo autoritario que ha tomado la vida institucional” en la Argentina. Y que denunciarán la profundización de la persecución judicial contra Cristina y “el constante ataque a la libertad de expresión y a las organizaciones de la sociedad civil que resisten el desguace del Estado”.

Kicillof, en tanto, no confirmó si irá. El mandatario provincial se muestra no sólo como un dirigente opositor con chances para las elecciones presidenciales de 2027, sino también como referente progresista en la región. Estuvo hace dos semanas en Montevideo, donde se reunió con el presidente Orsi. Y también se juntó con Fernando Haddad, el exministro de Hacienda de Lula.

Sánchez, que preside además la Internacional Socialista, dijo que iniciativa es una respuesta directa a la emergencia de un orden mundial basado en una lógica de suma cero: “Está surgiendo un nuevo orden mundial. Un mundo en el que prevalece una mentalidad de suma cero. Debemos combatir esa visión, porque solo trae conflicto, desigualdad e injusticia. Hoy debemos levantarnos y movilizarnos. La GPM es una iniciativa que proporcionará la base para que todas las fuerzas progresistas del mundo se unan. Nuestra unidad será nuestra fuerza”.

Lula por su parte subrayó sobre la responsabilidad histórica de este tipo de encuentros. “Es fundamental reorganizar las fuerzas progresistas frente a los ataques contra la democracia y el avance de la extrema derecha en todo el mundo. No hay transformación real sin justicia social. No hay justicia social sin democracia. Debemos volver a creer en la organización de la sociedad civil, los movimientos sociales y los sindicatos, dijo el brasileño.

La Cumbre Progresista es un encuentro de líderes mundiales socialdemócratas, creada en 1999 por iniciativa de los entonces presidentes Tony Blair, del Reino Unido, y Bill Clinton, de Estados Unidos. La primera que se realizó en Latinoamérica tuvo lugar en Viña del Mar, Chile, en 2009, con la participación también de Lula y, en ese entonces, de Cristina. La cumbre está promovida por las plataformas políticas del Partido Socialista Europeo, la Internacional Socialista y la Alianza Progresista.