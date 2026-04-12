La CGT suma a la UTEP para enfrentar la motosierra profunda

A medida de que van pasando los meses, distintos sectores que por diferentes motivos están en la vereda opuesta a Javier Milei comenzaron a conversar. A ver qué puntos tienen en común. Y, sobre todo, a armar planes para mostrar músculo contra el Gobierno.

La CGT aparece en escena y en esplendor. El jueves anunció una movilización a Plaza de Mayo en conmemoración por el día del trabajador para e 30 de abril. Será una movida que incluirá a sectores de la Iglesia críticos a la gestión libertaria y a la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), otro grupo que le muestra los dientes al Gobierno.

De acuerdo a lo que pudo saber Agencia Noticias Argentinas, la semana próxima la cúpula de la organización que comanda Alejandro “Peluca” Gramajo tiene prevista un cónclave con el triunvirato de la calle Azopardo. En ese marco, la mesa ejecutiva de la UTEP confirmará que se sumará a la marcha sindical.

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A su vez, va a dar un detallado informe sobre el impacto en términos sociales que han generado las políticas económicas del Gobierno y en particular la decisión de suspender el Volver al Trabajo. Es el tema que más preocupa a la organización y que la llevó a cortar rutas y accesos la última semana en modo de protesta contra la decisión del ministerio de Capital Humano.

Detrás de la agrupación hay otros colectivos como el Frente Piquetero y Libres del Sur, atentos a todo movimiento contra el oficialismo y que se suman a las actividades. Una mirada que es compartida por el Frente de Sindicatos Unidos, un armado que aglutina a sindicatos de la CGT y las CTA. Y que ya tiene próximo paso: convocó a un plenario de más de 1.500 delegados el 1° de Mayo para debatir un programa del movimiento obrero.

En el FreSU señalaron que el plenario busca “afianzar y consolidar” el espacio en un contexto de ajuste económico que, según indicaron, afecta tanto al sector público como al privado.

“La destrucción de los salarios y de los puestos de empleo nos atraviesa a todos”, expresaron.

Hay otra contorsión que está tomando forma: sectores industriales, algunos de ellos vinculados a Techint, empezaron a dialogar con miembros de la CGT. Ese vínculo podría quedar plasmado en un documento con recomendaciones y críticas a la gestión de La Libertad Avanza, con un punto central: que se proteja la industria nacional.