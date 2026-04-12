Los Moyano unidos para no perder Camioneros

“Vas a vo Hugo y Pablo Moyano, los principales referentes de Camioneros, dejaron de lado por un instante sus peleas a gran escala y se muestran juntos para dar ciertos comunicados sobre actividades del gremio. La relación entre los dirigentes sindicales no está basada en el amor sino en el espanto ante una situación económica muy delicada que impacta en sus bases y la necesidad de confrontar contra el gobierno de Javier Milei.

El vínculo entre ambos comenzó a regenerarse en el último mes gracias a los constantes reclamos y conflictos paritarios de los trabajadores. Con su avanzada edad a cuestas, Hugo Moyano, secretario general, entendió que no tiene la fuerza necesaria para encarar negociaciones complicadas y que además requieren de posiciones duras, como las que puede llevar adelante su hijo Pablo.

El secretario adjunto y la cara del club Camioneros hace mucho tiempo que pide otro perfil en el sindicato y está convencido de que su padre no está en condiciones de seguir al frente de la organización sindical. Las paritarias que firmó desde que comenzó la gestión libertaria, su rol dialoguista y el manejo de la obra social en crisis constante, que él se lo atribuye a Lilia Zulet, la esposa de Hugo, fueron detonantes para que se alejara de la conducción.

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Pero si bien no estuvo en la diaria, sin pisar su despacho de la calle San José, sede de Camioneros, siguió de cerca cada disputa y cada repercusión del gremio. Y con el debate de la reforma laboral, decidió volver a escena y, paralelamente, comenzó a acercarse al veterano referente. Bajo la premisa de conseguir mejores condiciones salariales para las bases y que las críticas por la falta de acción no los terminen fagocitando.

Quienes están atentos a las redes sociales de la organización, notaron que de forma sostenida se incrementaron las críticas y el malestar de los empleados. En otras palabras, acusaron a la familia de traición y falta de fuerza al momento de sentarse con las distintas cámaras empresarias, con sueldos que no alcanzan para llegar a fin de mes.

Con ese telón de fondo, Pablo, desde el mes de febrero, se colocó al frente de la negociación paritaria en Coca Cola que tuvo un desenlace positivo esta semana. También participó de las marchas del colectivo sindical y apoyó al Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA).

“Acá no se trata solamente de un conflicto salarial o sectorial. Hay algo mucho más profundo y urgente: la importación de neumáticos sin los controles necesarios”, recalcó el referente sobre la disputa que lleva adelante un hombre con quien tiene mucha sintonía, Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA.

De esa manera, por un rato, abandonó su rol de dirigente deportivo para meterse de lleno en el plano gremial, su preferido. No estuvo solo: Marcelo Aparicio, un histórico delegado con aceitada conexión con las bases y con los dos Moyano, fue uno de los mediadores y quien también estuvo metido en las conversaciones con las empresas.

La foto de esta semana, en la que están padre e hijo y “Feucho” aparecen juntos para comunicar un nuevo pacto laboral con Coca Cola da cuenta de la unidad que encararon. Una unidad que también los lleva a confrontar contra el modelo económico que implementó la gestión de La Libertad Avanza, que incluye techo paritario que perjudica el poder adquisitivo de los afiliados.

En relación al entendimiento, fue el adjunto del sindicato el que informó que trabajadores con 15 años de antigüedad en agencias que operan con la multinacional sean efectivizados con el correspondiente reconocimiento de sus años de antigüedad.

“El acuerdo alcanza a choferes, ayudantes y mecánicos, e incluye además la incorporación de personal al turno noche y el pago adicional por tareas vinculadas a promociones durante el Mundial. Uno de los puntos centrales del acta firmada establece la efectivización inmediata de personal que prestaba servicios a través de agencias de empleo”, comunicó.