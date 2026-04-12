Caputo bloquea los fondos del Presupuesto y desata una dura interna en el Gabinete

Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, ocupa un rol muy preciso para Javier Milei en estos momentos de crisis. En concreto, es el garante de que el plan motosierra sea ejecutado al pie de la letra. A tal punto que se encarga de retacear los fondos que distintos ministros reclaman para su gestión cotidiana. Un efecto tapón que ayudó a resquebrajar la tregua que ensayó el oficialismo gracias al escándalo Manuel Adorni.

A lo largo de esta semana, diferentes funcionarios comenzaron a hablar de la escasez de recursos que disponen y los problemas que acarrean para mantener cuestiones básicas. Un hecho que complica el día a día y que se vio reflejado esta semana en el servicio disfuncional de los colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ante la falta de pago de subsidios, un hecho que tocó la fibra de millones de personas.

La respuesta que emite el Ministerio de Hacienda ante los pedidos es propia del jefe de cartera, un fundamentalista del déficit cero como lo califican quienes trabajan con él. “No hay plata”, dice de manera taxativa. En un sector del oficialismo justifican ese accionar ante la coyuntura económica ya que existe una pronunciada caída de la actividad que lleva a una baja recaudación. Una cuenta que da como resultado menos recursos. Algo que no admite el ministro, que en cada aparición pública resalta su gestión y oculta problemas.

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“Estamos en récord histórico de producto; de nivel de actividad; de exportaciones, nivel histórico récord; de consumo”, dijo en el streaming libertario Carajo a fines de marzo. El 1° de abril, en su exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario, elogió a Milei y comentó que “se está reduciendo la inflación al mismo tiempo que la economía crece; hay estabilidad; hay estabilidad en el tipo de cambio. Todo esto es fruto de un presidente comprometido con un cambio que implica un programa económico serio”.

En los distintos ministerios esas palabras no tienen impacto. Señalan muy por lo bajo, aclarando que no habrá confrontación abierta con Caputo, que el panorama es complejo y los obliga a revisar nuevamente los números, ajustar partidas y tratar de “ganar efectividad”. El problema es que en ciertas áreas el ajuste ya se realizó y no hay dónde más recortar.

Lo que sucede en el PAMI es paradigmático y está en el ojo de la tormenta. Según la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que agrupa a más de diez mil farmacias de todo el país, el organismo que depende del Ministerio de Salud mantiene deudas desde enero. Los farmacéuticos advirtieron que, si la situación no se resuelve en los próximos días, el acceso a los medicamentos para jubilados podría verse comprometido a partir de esta semana.

La presidenta de la agrupación, Alejandra Gómez, dijo en declaraciones radiales, realizadas ayer, que poseen “prestaciones del mes de enero sin abonar” y calificó el panorama como “crítico”. También fijó un plazo: “Es algo de lo que hay que ocuparse y no pasa de este fin de semana”.

En ese sentido, remarcó que el problema no solo impacta en la rentabilidad del sector, sino directamente en el acceso de los pacientes: “Si no podemos comprar, por más que el paciente venga con dinero, no tenemos el medicamento”. En la administración de La Libertad Avanza aseguran que habrá soluciones, sobre todo para evitar que el tema escale y represente otro dolor de cabeza para un Gobierno que, salvo en el ámbito legislativo, acumula sinsabores desde hace un mes, gracias a una de sus principales figuras, el ministro coordinador.

Una situación similar sucede con los subsidios a los colectivos, cuyas frecuencias en el AMBA se recompusieron gracias a un adelanto de dinero a las compañías.

Sin embargo, el frente sigue abierto porque los empresarios reclaman el pago de una deuda cercana a los $ 120 mil millones.

Desde el entorno del secretario de Transporte, Fernando Herrmann, apuestan a una buena voluntad de los ejecutivos para sobrellevar la obligación millonaria y avanzar en reestructurar el sistema a partir de un nuevo cónclave el martes 14. Las compañías, empero, ya no disponen de tanta paciencia.

Por cierto, con semejante escenario, el equilibrio interno que ensayó LLA en defensa del exvocero presidencial quedó desteñido y afloraron las distancias. Con el titular de Hacienda y entre los propios funcionarios.

Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, dio la nota cuando armó un comunicado especial, el miércoles, para aclarar que tanto PAMI como el área de Discapacidad no dependen de su cartera sino de la de Salud, a cargo de Mario Lugones. Fue producto de la aparición de los primeros cuestionamientos de usuarios y afectados por el funcionamiento de dichas áreas.

La ministra nunca tuvo problemas en marcar distancia y hacer su juego si considera que la situación lo amerita. Ya lo había hecho más de una semana atrás cuando decidió expulsar a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccesi, por haber tomado un crédito hipotecario del Banco Nación.

Una acción que ningún ministro ejecutó. Otro dato: a inicios de la gestión de Javier Milei, cuando la motosierra comenzó a funcionar a pleno, no tuvo problemas en quejarse del retaceo de fondos del titular de Economía.