Encuestas nacionales: Adorni se transformó en un lastre para Milei

El doble rol de Manuel Adorni como vocero del gobierno nacional y jefe de Gabinete se transformó en un “doble lastre” para el oficialismo: las últimas encuestas nacionales coinciden en que su mala imagen está permeando en la gestión presidencial. Según la más reciente medición de consultora Trends, entre febrero y marzo la opinión negativa de Adorni creció 16 puntos porcentuales (pp), mientras que la positiva cayó 11 pp.

En tanto, la serie evolutiva de Zuban Córdoba arrojó que la imagen negativa del funcionario creció casi 11 pp en términos interanuales (de febrero de 2025 a abril de 2026), mientras que la positiva se desplomó 21,2 pp. En la misma línea, la serie evolutiva del último informe de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (Espop) de la Universidad de San Andrés muestra que la imagen positiva del funcionario fue la que más cayó en los últimos meses, hasta acumular 26% de evaluación favorable vs. 57% de desfavorable. Eso arroja un saldo negativo de -31.

A su turno, la más reciente encuesta de CB Global Data cifró la imagen positiva de Adorni en 27,4%, vs una negativa de 67,2%. Eso arroja un saldo desfavorable de casi 40 pp. El promedio de estas cuatro mediciones nacionales comparables deja una positiva de 26,2%, vs. una negativa de 63,6%: el saldo desfavorable es de -37,4, y la mala opinión más que duplica a la positiva.

Córdoba en off: Ningunos angelitos

Aún peor fue el resultado que reportó consultora Innova: 26% opina que Adorni es honesto, vs. 70% que lo califica como corrupto. En este caso, el saldo desfavorable es de -44 y la negatividad casi triplica a la positividad. Así, con apenas matices en las mediciones, todas convergen en que la crisis de imagen del funcionario parece irremontable. El costo político para el oficialismo también es nítido: según Trends, para 57% de los electores el tema Adorni empeora su imagen del gobierno nacional, vs. 35% que sostiene lo contrario; apenas un marginal 3% dice que la crisis mejora su imagen de la gestión.

Anticipo en las redes

Lo que las encuestas comienzan a reflejar sobre el impacto de la crisis de imagen del funcionario en la evaluación del gobierno había sido anticipado por las redes: según el último monitoreo de sentimiento social de la consultora Ad Hoc, el mes de marzo cerró con un pico de negatividad de 52%, traccionado por los escándalos de Libra y Adorni, vs. una positividad de 39%. El saldo desfavorable es de -13.

En síntesis: tanto la encuesta de Trends como la medición de redes de Ad Hoc coinciden en que el acompañamiento al gobierno perfora el umbral del 30% por este tema, mientras que la crítica resulta mayoritaria. Además, hay consenso en el deterioro de la imagen de Adorni, ya que todas las encuestas detectan una caída significativa de la opinión positiva sobre su figura y un aumento marcado de la negativa, con amplios saldos desfavorables y rechazo social mayoritario.

Además, el caso claramente afecta al gobierno de Milei; la mala imagen de Adorni no queda encapsulada en torno a su figura, sino que impregna a la gestión nacional; y están cuestionadas su credibilidad y ética. Hay una percepción muy negativa en términos de honestidad, con una mayoría que lo considera corrupto, lo que agrava su crisis de imagen. Eso afecta al relato del gobierno e invalida su eficiencia como vocero.

Analista de opinión pública y mercado

@berranorman