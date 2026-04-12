domingo 12 de abril de 2026
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PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Alerta amarilla del SMN por tormentas fuertes en seis provincias para este lunes 13 de abril

Se espera que los fenómenos meteorológicos incluyan ráfagas intensas, actividad eléctrica y una importante caída de agua en cortos períodos de tiempos.

Lluvia
Lluvia | NA

El Servicio Meteorológico (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para este lunes 13 de abril. En el informe advirtió sobre tormentas de variada intensidad que afectarán a seis provincias del país.

Se espera que los fenómenos meteorológicos incluyan ráfagas intensas, actividad eléctrica y una importante caída de agua en cortos períodos de tiempos. Las provincias bajo alerta son Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, el oeste de Chaco y el norte de Córdoba.

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Según el reporte oficial, el área bajo alerta será impactada por lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El SMN destaca que el principal riesgo radica en la abundancia de las precipitaciones.

Fenómenos esperados

Los detalles técnicos del fenómeno incluyen:

- Precipitaciones acumuladas: se estiman valores entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de superar estas cifras en puntos localizados.

- Viento: se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 70km/h.

Alerta por tormentas en 6 provincias para este lunes 13 de abril
Alerta amarilla por tormenta para seis provincias

- Actividad eléctrica: se espera que sea frecuente e intensa.

- Granizo: no se descarta la caída ocasional de granizo en las zonas afectadas.

Recomendaciones del organismo nacional

Ante la emisión de la alerta, organismo recomienda a la población tomar las siguientes medidas de precaución para minimizar riegos:

- Evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.

- No sacar la basura y asegurarse de limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.

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- Desconectar electrodomésticos.

- Mantenerse alejado de puertas y ventanas cerradas.

- Asegurar objetos en balcones o patios que puedan se arrastrados por las ráfagas de viento.

- En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato dentro de una instalación o vehículo cerrado.

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