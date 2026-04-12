Alerta amarilla del SMN por tormentas fuertes en seis provincias para este lunes 13 de abril

El Servicio Meteorológico (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo para este lunes 13 de abril. En el informe advirtió sobre tormentas de variada intensidad que afectarán a seis provincias del país.

Se espera que los fenómenos meteorológicos incluyan ráfagas intensas, actividad eléctrica y una importante caída de agua en cortos períodos de tiempos. Las provincias bajo alerta son Formosa, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, el oeste de Chaco y el norte de Córdoba.

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Según el reporte oficial, el área bajo alerta será impactada por lluvias y tormentas, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes. El SMN destaca que el principal riesgo radica en la abundancia de las precipitaciones.

Fenómenos esperados

Los detalles técnicos del fenómeno incluyen:

- Precipitaciones acumuladas: se estiman valores entre 30 y 70 mm, con la posibilidad de superar estas cifras en puntos localizados.

- Viento: se prevén ráfagas que podrían alcanzar los 70km/h.

Alerta amarilla por tormenta para seis provincias

- Actividad eléctrica: se espera que sea frecuente e intensa.

- Granizo: no se descarta la caída ocasional de granizo en las zonas afectadas.

Recomendaciones del organismo nacional

Ante la emisión de la alerta, organismo recomienda a la población tomar las siguientes medidas de precaución para minimizar riegos:

- Evitar salir de casa si no es estrictamente necesario.

- No sacar la basura y asegurarse de limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.

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- Desconectar electrodomésticos.

- Mantenerse alejado de puertas y ventanas cerradas.

- Asegurar objetos en balcones o patios que puedan se arrastrados por las ráfagas de viento.

- En caso de estar al aire libre, buscar refugio inmediato dentro de una instalación o vehículo cerrado.