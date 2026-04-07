Paro en el Servicio Meteorológico Nacional: denuncian 240 despidos para el 10 de abril

El conflicto en el Servicio Meteorológico Nacional se agravó este jueves 7, con un paro de trabajadores en rechazo a una serie de despidos recientes dentro del organismo. La medida de fuerza incluyó la interrupción de tareas en distintas áreas y la visibilización de un reclamo que viene creciendo en las últimas semanas, en medio de denuncias por ajuste, pérdida de personal y deterioro de las condiciones laborales.

Desde el sector advierten que se anunciaron 240 despidos, antes del 10 de abril. Entre ellos, 130 serían de estaciones en todo el país y 110 de la sede central.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese sentido, sostienen que la reducción de equipos técnicos y profesionales no solo afecta a los trabajadores, sino también a la calidad del servicio que se brinda a la población, que necesita de mano de obra las 24 horas del día todos los días del año.

En paralelo, el conflicto se amplía y comienza a articularse con otros sectores. Los trabajadores del SMN convocaron a una jornada de lucha para este viernes 10 de abril a las 10 de la mañana en la Plaza de Mayo, donde confluirán junto a estudiantes y representantes de universidades.

CONICET: plantean eliminar la Carrera de Investigador Científico y reemplazarla por contratos atados a proyectos de corto plazo

La movilización buscará visibilizar la situación del sistema científico en su conjunto y reclamar por mayor financiamiento y estabilidad laboral ante un gobierno que sigue optando por el recorte de presupuestos.

El reclamo del SMN no se da de manera aislada. Forma parte de un escenario más amplio de recortes en el área de Ciencia y Tecnología, donde distintos organismos y espacios académicos, como el CONICET, vienen denunciando una caída en el presupuesto, la paralización de proyectos y dificultades para sostener el funcionamiento cotidiano.

En ese marco, días atrás los trabajadores del SMN llevaron adelante una protesta en el barrio de Palermo bajo la modalidad de un “paragüazo”. La intervención, realizada frente a una de las sedes del organismo, consistió en la presencia de empleados con paraguas abiertos como símbolo de su trabajo cotidiano.

La acción, de la que participaron empleados y delegados, buscó llamar la atención sobre la importancia del servicio que prestan y advertir sobre las consecuencias del desfinanciamiento.

Doctor del Conicet maneja Uber para llegar a fin de mes por la caída de su poder adquisitivo

Desde el sector advierten que el problema no es solo laboral, sino estructural. Señalan que el deterioro del financiamiento y la pérdida de personal afectan áreas sensibles como la prevención de eventos climáticos extremos, la producción de conocimiento y el desarrollo tecnológico.

En ese sentido, plantean que el conflicto del SMN funciona como un emergente de una tensión más amplia entre el ajuste presupuestario y la sostenibilidad de capacidades estratégicas del Estado.

RG/DCQ