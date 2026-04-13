Motosierra a los médicos de cabecera de PAMI: aseguran que "es una locura" fijar $2.100 de cápita por afiliado

El delegado organizador de APPAMIA Córdoba, Atilio Rossi, cuestionó que el PAMI haya fijado en 2.100 pesos la cápita por afiliado al tiempo que denunció un “estado de humillación y degradación” del trabajo de los médicos de cabecera.

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“2.100 pesos por persona por mes”

“Nos pagaban a través de un sistema mixto, una mitad que era una parte la cápita donde nos pagaban 945 pesos por paciente por mes y nos daban el equivalente al 40% de las consultas que nosotros realizábamos”, explicó.

“Si yo hacía 100 consultas, el PAMI me abonaba nada más que 40, que iban entre 6 y 10 mil pesos de acuerdo si uno lo atendía por primera vez o en forma sucesiva. Eso en un médico con 400 afiliados representaba aproximadamente un ingreso de 1.650.000 pesos”, ejemplificó.

“El PAMI tomó una medida intempestiva, retroactiva al 1 de abril, donde pasa de un sistema mixto a un sistema capitado, donde únicamente le va a pagar la cápita”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

Y luego completó: “2.100 pesos por persona, no por consulta, por mes. Me puede ir a ver tres, cuatro, cinco veces al consultorio y por supuesto yo lo voy a atender porque usted es mi paciente y por usted a mí me van a pagar 2.100 por mes o sea que ese médico que cobraba un 1.650.000 a partir de esta nueva locura, de esta atrocidad que quieren hacer, van a querer determinar que el médico pase a cobrar 800.000 mil pesos. Es una locura lo que están haciendo, y el médico tiene que pagar alquiler, tiene que pagar secretario. Es una situación inviable, inentendible y realmente de una altísima gravedad”.

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Médicos de cabecera

“El médico de cabecera cumple la función de un tutor. Supongamos que usted decide tomarme a mí como médico de cabecera, se empadrona conmigo. A partir de ese momento yo paso a ser el responsable total de su salud en todo sentido, usted va al consultorio, yo le hago su historia clínica, le pido los análisis, le pido todos los estudios, soy el único autorizado para hacer las derivaciones, soy el único autorizado para hacer el pedido de pañales, para hacer las recetas, para hacer pedido de colchones, para hacer pedido de silla de ruedas, para hacer una internación domiciliaria”, precisó Rossi.

“Todo eso pasa únicamente por nosotros, todos nuestros pacientes, si usted es mi paciente tiene mi número de teléfono, mi WhatsApp o sea que usted tiene libertad para poderse comunicar conmigo. No únicamente cuando estoy en consultorio, por eso es que el médico PAMI no tiene sábado, no tiene domingo no tiene feriados”, detalló.

Y después puso como ejemplo: “Si tenemos la desgracia que un paciente fallece, la única persona que está autorizada para hacer ese certificado de defunción somos nosotros porque conocemos al paciente y el paciente puede morir un sábado a la noche, un domingo, un feriado”.

Protesta

“Hemos llegado a un momento límite donde realmente hemos convocado a este paro por 72 horas en toda la nación para tratar realmente que el PAMI revierta esta locura que está haciendo por el bien de nosotros y por el bien de nuestros jubilados”, sostuvo Rossi en otra parte de la entrevista.

“Convocamos a todos, a nuestros pacientes, a los colegas, a los profesionales de primer nivel de la salud a ustedes como medio de comunicación y a la sociedad a que nos acompañen el día miércoles, las 11 de la mañana que vamos a hacer una movilización en el PAMI”, expresó.

“Si no tenemos solución desgraciadamente vamos a un paro por tipo indeterminado porque esta situación es una aberración que PAMI quiere producir para con nosotros y más vale que no lo podemos admitir”, finalizó Rossi.