Quién era la joven que murió tras ser atropellada por un colectivo en Villa Devoto

Bárbara Rocío Granado Schonholz es el nombre de la joven neuróloga que falleció el pasado viernes 10 de abril, después de bajar del colectivo que la transportaba por Villa Devoto. El micro de la línea 134 la atropelló tras quedar enganchada con la puerta mientras se bajaba del vehículo.

“Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija. ¡¡No hay palabras para describir tanto dolor!! ¡¡¡Vuela alto, mi niña, y gracias por estar conmigo 31 años!!!“, escribió su madre en un doloroso posteo.

Bárbara Rocío Granado Schonholz

El padre de la joven, Carlos Granado, en tanto, escribió: “Ayer, en un accidente de tránsito en Devoto, un colectivo me la arrebató”. Sus compañeros del Hospital Ramos Mejía también le dedicaron un cálido posteo. “Tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir 4 años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas”, dijeron.

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La joven de 31 años falleció luego de que su mochila quedase enganchada en la puerta de un colectivo de la línea 134, lo que la hizo caer al asfalto y ser atropellada por la misma unidad en que viajaba.

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Testigos declararon al personal del SAME que la mujer estaba bajando del colectivo por la puerta del medio cuando esta se cerró de forma imprevista y enganchó su mochila.

Al intentar librarse de esta situación, la joven cayó al pavimento justo cuando el conductor reanudaba la marcha. Sin ser consciente de lo que sucedía, el chofer avanzó y atropelló a la pasajera. Personal médico del SAME arribó al sitio y confirmó su muerte, que ocurrió de manera inmediata.

Desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29 ordenaron la detención del conductor, un hombre de 41 años, mientras la División de Ingeniería Vial Forense realizó el test de alcoholemia protocolar al chofer. La causa se caratuló como "averiguación de homicidio".

BGD/ML