Javier Milei expondrá ante empresarios de AmCham antes de viajar a Israel esta semana

El presidente Javier Milei encabezará esta semana una agenda centrada en la atracción de inversiones y la proyección internacional: el martes 14 cerrará un foro empresarial de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, y el viernes 19 partirá hacia Israel para participar de los actos por el 78° aniversario de su independencia, en una gira que se extenderá hasta el 22.

La exposición ante empresarios se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde Milei cerrará la jornada con un discurso centrado en su programa económico. Según anticiparon desde la organización a la agencia Noticias Argentinas, el mandatario compartirá su visión sobre competitividad, desregulación y desarrollo federal, además de intercambiar perspectivas con referentes del sector privado.

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El Gobierno, indicaron, busca aprovechar el encuentro para reforzar señales hacia inversores internacionales y consolidar un clima favorable para la llegada de capitales. En ese marco, el Presidente hará hincapié en las reformas que impulsa junto al ministro Federico Sturzenegger, orientadas a reducir regulaciones y promover la actividad económica.

En paralelo, durante los días posteriores al evento, Milei encabezará reuniones de Gabinete para coordinar la agenda ministerial y evaluar posibles cambios en el equipo de Gobierno, tras los episodios políticos registrados la semana pasada, principalmente el escándalo que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El viernes 19, el jefe de Estado partirá nuevamente hacia Israel para participar de los actos por el 78° aniversario de su independencia, el Iom Haatzmaut. Durante su estadía, que se extenderá hasta el miércoles 22, Milei tendrá un rol destacado en la ceremonia oficial que se realiza en el Monte Herzl, donde encenderá una de las antorchas conmemorativas. Se tratará de su tercera visita oficial a Israel desde que asumió la Presidencia.