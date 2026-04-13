Macri retoma la agenda federal con visitas a Chaco y Corrientes para relanzar el armado del PRO

El expresidente Mauricio Macri volverá a recorrer el interior del país con una gira que tendrá como primeras escalas a Chaco y Corrientes, en un movimiento que marca el relanzamiento de su estrategia federal. El objetivo es doble: reconstruir el entramado territorial del PRO y, al mismo tiempo, abrir canales de diálogo político que permitan construir una alternativa a Javier Milei.

El viaje comenzará en Resistencia, donde Macri encabezará un acto partidario junto a dirigentes locales y jóvenes del espacio, y mantendrá un encuentro con el gobernador Leandro Zdero. La visita se da en un contexto particular: el mandatario chaqueño llegó al poder con el respaldo del PRO, pero luego avanzó en acuerdos con el oficialismo nacional, en un esquema que combina afinidad política con necesidad de financiamiento.

Según consignó Perfil, tras su paso por Chaco, el expresidente viajará a Corrientes, donde compartirá una cena con el gobernador Juan Pablo Valdés y el exmandatario provincial Gustavo Valdés. Ambos dirigentes, que inicialmente acompañaron a Milei, se distanciaron en los últimos meses por diferencias vinculadas al envío de fondos y al vínculo con la Nación.

En ese contexto, Macri busca consolidar un esquema de acuerdos políticos por fuera de La Libertad Avanza, retomando la lógica de alianzas amplias que caracterizó al PRO en sus inicios. La apuesta es reconstruir volumen político en las provincias y posicionar candidatos propios en cada distrito.

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La gira forma parte de una estrategia más amplia que incluye recorridas por distintas provincias y el impulso a un desarrollo territorial más activo. En el entorno de Macri reconocen que el partido atraviesa un momento de debilidad, pero consideran que el escenario político abre una oportunidad para reposicionarse.

El expresidente se mueve con mayor autonomía en esta etapa, sin un acuerdo estructural con el Gobierno nacional, lo que le permite retomar la rosca política y fortalecer vínculos propios. En paralelo, busca capitalizar el desgaste del oficialismo y reinsertar al PRO en el centro del tablero político.

Entre acuerdos y competencia con Milei

Macri intenta definir el lugar del PRO frente al gobierno libertario. Mientras algunos sectores del partido promueven acuerdos con Milei, el expresidente apuesta a una construcción que le permita negociar desde una posición de fortaleza o competir con identidad propia.

En ese equilibrio se inscribe su desembarco en Chaco y Corrientes, dos distritos donde los gobernadores mantienen relaciones cambiantes con la Casa Rosada y donde el PRO busca recuperar protagonismo político.

De esta manera, la gira marca el inicio de una etapa en la que Macri vuelve a recorrer el país con lógica de candidato, en un escenario abierto y con múltiples reconfiguraciones en marcha.