Tragedia en Villa Devoto: Una joven murió atropellada al bajar de un colectivo

Una mujer de 25 años murió el viernes cuando bajaba del colectivo 134, en la intersección de las calles Chivilcoy y Nazarre. Testigos declararon al personal del SAME que la mujer estaba bajando del colectivo por la puerta del medio cuando esta se cerró de forma imprevista y enganchó su mochila. El colectivo se puso en marcha inmediatamente y la arrolló con sus ruedas traseras.

Al llegar al lugar, médicos del SAME confirmaron que la joven había muerto en el acto. Efectivos de la Comisaría Vecinal 11 B de la Policía de la Ciudad trabajaron en el lugar para preservar las pruebas.

Desde el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29 ordenaron la detención del conductor, un hombre de 41 años, y la Secretaría N°152 dispuso la intervención de la Unidad Criminalística Móvil. También participó la División Ingeniería Vial Forense, cuyos peritos realizaron un test de alcoholemia al chofer. La causa se caratuló como "averiguación de homicidio”.

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Otro accidente con un colectivo

En la mañana del sábado, en la avenida Santa Fe y Anchorena, también en la ciudad de Buenos Aires, otro colectivo, de la línea 64, arrolló a una mujer mientras hacía la maniobra de doblar.

La víctima quedó atrapada bajo una de las ruedas del vehículo durante algunos minutos, hasta que personal de Bomberos de la Ciudad logró rescatarla. Fue trasladada de urgencia al Hospital Fernández por el SAME.

El chofer de la unidad fue demorado por la Policía de la Ciudad para los controles de alcoholemia y narcóticos de rigor. El tránsito en la zona permaneció interrumpido durante varios minutos por el operativo.