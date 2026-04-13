Córdoba perdió casi US$ 1.000 millones por el recorte de fondos nacionales

El ajuste fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei ya tiene un impacto concreto en Córdoba: la provincia dejó de recibir cerca de US$ 955 millones en transferencias nacionales en los últimos 26 meses, ubicándose entre las jurisdicciones más afectadas del país en términos absolutos. El dato forma parte de un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dimensiona el alcance del recorte sobre las finanzas provinciales.

En total, las provincias perdieron el equivalente a USD 17.735 millones desde el inicio de la gestión libertaria, en el marco de una política de reducción del gasto público orientada a sostener el superávit fiscal. En ese esquema, Córdoba aparece junto a Buenos Aires y Santa Fe como una de las jurisdicciones con mayor volumen de recursos resignados.

Menos fondos y cambio en la relación Nación-provincias

El recorte se explica tanto por la caída de las transferencias no automáticas —aquellas que dependen de decisiones discrecionales del Gobierno nacional— como por la disminución de las transferencias automáticas, afectadas por la baja en la recaudación.

En el caso de Córdoba, el impacto se distribuye en ambos frentes. Por un lado, la reducción de envíos discrecionales limitó el margen de negociación política y financiamiento de obras. Por otro, la caída en la coparticipación, vinculada a impuestos como IVA y Ganancias, redujo los ingresos estructurales de la provincia.

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Este escenario marca un cambio profundo en la relación fiscal entre la Nación y las provincias, donde el flujo de recursos dejó de ser una herramienta de asistencia para convertirse en una variable de ajuste.

Córdoba, entre las más afectadas

En términos absolutos, Córdoba se ubica en el tercer lugar del ranking de provincias con mayores pérdidas, detrás de Buenos Aires y Santa Fe. Sin embargo, cuando se mide el impacto por habitante, el efecto es más moderado en comparación con distritos más pequeños, lo que refleja una distribución desigual del ajuste a nivel federal. Aun así, el volumen de recursos resignados genera una presión creciente sobre las cuentas provinciales, especialmente en un contexto de caída de la actividad económica y de la recaudación, que limita la capacidad de compensar esos ingresos con recursos propios.

El recorte de transferencias no sólo afecta el equilibrio fiscal, sino también la capacidad de sostener políticas públicas, inversión en infraestructura y programas sociales. En ese marco, las provincias se ven obligadas a reordenar prioridades, ajustar gastos o buscar nuevas fuentes de financiamiento.

En Córdoba, este escenario se combina con una estrategia de gestión que históricamente apostó a la obra pública y al financiamiento externo, lo que agrega complejidad a la planificación en un contexto de menor flujo de fondos nacionales.