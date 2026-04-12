Llaryora va por un 30% anual en cuotas y un bono diferencial para los maestros de primaria

El gobernador Martín Llaryora decidió rediseñar por completo la estrategia de negociación con los docentes cordobeses y presentará el próximo martes una cuarta oferta salarial que marcará un giro sustancial respecto de las tres anteriores, todas rechazadas por la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC). La nueva propuesta rondará el 30% de aumento para todo el año en curso, distribuido en cuatro o cinco cuotas, con carácter remunerativo y sin estar atado a la inflación, según confirmaron fuentes cercanas a la negociación.

La segunda audiencia de conciliación obligatoria se realizará el martes en la Secretaría de Trabajo de la Provincia, en el marco de un proceso que vence el 21 de abril.

Las tres ofertas anteriores se apoyaban en -prácticamente- una duplicación en el FONID (extra salarial que fue eliminado por el gobierno de Javier Milei), complementado con aumentos mensuales indexados a la inflación. Las bases docentes, sin embargo, marcaron en las últimas asambleas otra prioridad: aumentos porcentuales, incorporados al básico y con carácter remunerativo.

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Con ese diagnóstico, Llaryora decidió que el incremento sería en términos generales igual para todos los sectores, aunque el gobernador busca introducir un diferencial a favor de los maestros de primaria, aquellos docentes con cuatro horas diarias de clase. Precisamente el sector que rompió la posibilidad de cerrar la última negociación y tensiona con mayor fuerza sus reclamos en las asambleas escolares.

El foco en los maestros de grado

Se trata de unos 26.280 docentes que actualmente perciben un básico de 976.000 pesos, sin contar adicionales ni antigüedad. Llaryora tomó nota de su demanda cuando recibió en el Centro Cívico a más de 200 docentes el martes pasado.

En el Gobierno aún no está definido cómo instrumentar esa mejora diferencial sin generar tensiones con el resto de los 60.000 docentes. Entre las alternativas en estudio figura un bono no remunerativo que permita reforzar el ingreso de este segmento sin alterar el equilibrio general de la estructura salarial.

Jubilados y una mesa de varios ministros

La cuarta propuesta también mantendrá el beneficio para jubilados incluido en los ofrecimientos anteriores: se elevará a 1.650.000 pesos el piso a partir del cual se aplica el diferimiento en el cobro de los aumentos de los activos. Según estimaciones oficiales, el 80% de los jubilados docentes quedará fuera del diferimiento con esta modificación.

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Para terminar de definir los detalles, Llaryora conformó una mesa de trabajo integrada por el secretario General de la Gobernación, David Consalvi; el ministro de Educación, Horacio Ferreyra; el de Gobierno, Manuel Calvo; el de Comunicación, Daniel Pastore; el secretario de Ingresos Públicos, Gerardo Pintucci; y el asesor Roberto Sposetti. La propuesta quedará lista este lunes.

El reclamo por los descuentos

La negociación enfrenta además una tensión adicional. En la audiencia del jueves pasado, el titular de la UEPC, Roberto Cristalli, exigió que no se descuenten los tres días de paro realizados desde el inicio del ciclo lectivo, el 2 de marzo. Con los haberes de ese mes, la Provincia ya descontó dos jornadas de protesta —2 y 18 de marzo—, y en el próximo recibo se reflejará el del 19. Cada día de paro implica una quita del 5% para los docentes adheridos.

El gremio plantea la devolución de esos montos como condición para avanzar hacia un acuerdo. En el Gobierno no descartan una salida intermedia que contemple el descuento en cuotas de los días no trabajados.