Nueva Córdoba supera el 95% de ocupación comercial y marca un récord histórico en el mercado de locales

Nueva Córdoba atraviesa su mejor momento comercial. Un estudio encargado por el Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba (CPI) a la consultora CCA Consulting, realizado en marzo de 2026, confirmó que el barrio registra niveles de ocupación superiores al 95%, con una vacancia de apenas 4,36% en calles y 4,30% en galerías comerciales.

El relevamiento abarcó 139 cuadras y 8 galerías, con un total de 1.675 locales analizados. De ese universo, solo 73 están desocupados. En galerías, la disponibilidad es aún menor: 11 locales vacíos sobre 256.

Un mercado que funciona

Los datos del informe reflejan un patrón estructural consolidado: alta demanda, baja rotación de locales, estabilidad del sistema comercial y equilibrio entre oferta y consumo. "No se detectan signos de debilidad estructural", concluye el relevamiento técnico de CCA Consulting.

Lucas Péndola, presidente del CPI, lo sintetizó con claridad: "Nueva Córdoba hoy muestra un modelo consolidado, con alta demanda, baja vacancia y formatos comerciales que funcionan. Ahí hay una clave: cuando el espacio comercial acompaña al consumidor, la actividad se sostiene".

La combinación de gastronomía, servicios y comercio minorista, junto con la densidad poblacional del barrio y un flujo constante de personas, explica por qué Nueva Córdoba se fortalece como uno de los polos comerciales más activos de la ciudad.

Corredores con ocupación plena

El análisis territorial identificó múltiples corredores con ocupación total o casi total. Las calles Estrada, San Lorenzo, Obispo Oro, Independencia y Chacabuco se consolidan como los principales ejes comerciales del sector, con demanda sostenida que absorbe rápidamente la oferta disponible.

Los pocos casos de desocupación se concentran en tramos puntuales —como Montevideo 300-400 o Derqui 200-300— y no responden a una tendencia general del mercado, sino a factores particulares de ubicación o escala.

Esto refuerza una de las conclusiones centrales del estudio: la vacancia existente es localizada y no refleja debilidades sistémicas.

El contraste con el Centro

Mientras Nueva Córdoba consolida su expansión, el área central de la ciudad muestra una dinámica diferente. Un relevamiento previo realizado también por el CPI registró una vacancia general del 7,36% y una vacancia en galerías del 15,11%.

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Para Péndola, la comparación obliga a una lectura honesta del mercado: "Los datos son muy claros: el comercio en Córdoba no está en crisis, está cambiando. El Centro no perdió relevancia, pero sí enfrenta un proceso de reconversión. Hay sectores que siguen funcionando muy bien y otros que necesitan adaptarse a nuevas dinámicas".

A diferencia de Nueva Córdoba, donde la desocupación es mínima y homogénea, en el Centro se concentra principalmente en galerías comerciales y en determinados corredores con menor circulación. Este comportamiento refleja un cambio en las preferencias del consumidor hacia formatos más visibles, accesibles y adaptados al entorno urbano actual.

El desafío de las galerías

El dato más crítico del relevamiento en el área central es la vacancia en galerías, que triplica a la de Nueva Córdoba. Para el CPI, ese número no es una señal de crisis sino un llamado a la transformación.

"Tenemos que repensar el rol de las galerías, mejorar la experiencia comercial y entender que el consumidor cambió", afirmó Péndola. "Ya no alcanza con tener ubicación: hoy se necesita propuesta".

El dirigente subrayó que el proceso de reconversión, si se gestiona bien, representa una oportunidad concreta: "Córdoba está redefiniendo su mapa comercial. Y ese proceso, bien gestionado, puede ser una oportunidad enorme para modernizar la ciudad y potenciar su desarrollo económico".

Una radiografía que marca tendencia

El informe del CPI y CCA Consulting ofrece, por primera vez, una radiografía comparada del mercado comercial cordobés que permite identificar zonas de fortaleza y áreas con necesidad de reconversión.

Nueva Córdoba emerge como el modelo de referencia, con alta ocupación, baja rotación y formatos adaptados al consumidor contemporáneo. El Centro plantea un escenario más complejo, donde la transformación es necesaria pero también posible.