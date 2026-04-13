Efecto tarjetas de crédito estalladas y cuentas bancarias sin fondo: más autos sin seguro

El presidente de APAS Córdoba, Marcos Spaccesi, mostró su preocupación por la mora en el pago de las pólizas de seguros de automotores que impacta en la caída de la cobertura de los siniestros viales.

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Mora en tarjetas de crédito y débitos automáticos

“Estamos viendo en el tema de los débitos automáticos una mora que nos preocupa, nos empezó a preocupar. Depende de la cartera de cada productor es entre un 10 y un 20%”, explicó el titular de la aso.

“Todo depende de la zona, pero nos preocupa porque los límites de las tarjetas de crédito están siendo cortos. Como sabemos el argentino se está endeudando muchísimo y por ende se corta un poco el tema del crédito”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

“La forma de pagoen el seguro son medios electrónicos, sea tarjeta de crédito, de débito, CBU, cheque electrónico o los medios convencionales en las cadenas de pago electrónico”, aclaró Spaccesi.

Rechazo “por falta de pago”

Además señaló que “se está notando al momento de un siniestro que viene el rechazo cuando un cliente nuestro quiere hacer reclamo en otra compañía, le rechazan por falta de pago”.

“La ley de seguros dice que la póliza al no tener el pago caduca la cobertura, por supuesto cada compañía tiene su modalidad, pero tiene también el deber de información, la compañía al cliente de informarle que se cayó el débito, porque normalmente depende del sistema que tenga cada compañía”, precisó en otra parte de la entrevista.

“Al otro mes nos enteramos que nos viene el resumen, que no entró el seguro. Muchas compañías hoy en día con el sistema que tienen informan inmediatamente. Por eso hay que estar atentos siempre al mail que uno informó a la compañía. Un mail y ahora se está usando mucho el tema de WhatsApp”, detalló.

“Por eso le pedimos a los clientes que estén atentos, informamos también. Pero el deber de la información lo tiene la compañía en este caso”, enfatizó.

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Automotores, sin seguro

Al ser consultado sobre los vehículos que circulan sin seguro, Spaccesi respondió: “Sí, eso viene ya de hace rato. Nos preocupa el tema de que la falta de cobertura financiera que se llama y también compañías de seguro que esta administración de Superintendencia la verdad hizo un gran trabajo en cerrar compañías que no podían estar en la actividad y algunas siguen operando sobre todo en el interior porque hay gente que no les llega esa información”.

“Son compañías que ya están inhibidas, están suspendidas, hasta están liquidadas, y nos hemos encontrado con denuncias que siguen emitiendo pólizas algunas oficinas. Pero eso es grave porque estamos pidiendo a alguien de Superintendencia que lo que tiene que hacer juntamente con el Estado es las inspecciones, y por ende, la acción judicial que corresponde”, finalizó.