Caso Adorni: quiénes son las cuatro mujeres que le "prestaron" plata y declararán esta semana

Las cuatro acreedoras de hipotecas de los dos departamentos que compró Manuel Adorni declararán esta semana en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete que investiga el fiscal Gerardo Pollicita.

El lunes 13 de abril se presentarán Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes le habrían prestado 100 mil dólares a Adorni en un hipoteca sobre su primer departamento, ubicado en la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco.

El miércoles 15 será el turno de las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes le habrían vendido al jefe de Gabinete el departamento de la calle Miró, en Caballito, por un adelanto y una hipoteca a saldar sin intereses.

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El juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal sobre el caso, por lo que la Justicia pidió información fiscal, patrimonial y económica a ARCA para establecer si las versiones son consistentes. Además, las mujeres deben estar preparadas para abrir el contenido de sus teléfonos celulares a la investigación de la fiscalía.

Los nexos que unen a la escribana de Adorni con la Causa Cuadernos

Quiénes son Graciela Molina y Victoria Cancio, prestamistas de la hipoteca sobre el departamento de Parque Chacabuco

Graciela Isabel Molina de Cancio y su hija Victoria María José Cancio, quienes declararán este lunes, son integrantes de la Policía Federal Argentina. Graciela, de 68 años, es comisaria inspectora retirada desde 2021, cuando dejó la fuerza al frente de la Dirección General de Escuelas de Formación Policial. Antes pasó por el área de Bienestar, que maneja la obra social policial y el hospital Churruca, y por la división de Asuntos Internos. Sigue activa en la institución como protesorera de la Sala de Comisarios Mayores e Inspectores, un órgano consejero que depende del subjefe de la Federal. Victoria, de 34 años, es oficial ayudante subinspectora en actividad dentro de la misma fuerza.

Juntas aportaron los 100 mil dólares del préstamo privado que le hicieron al jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, con garantía de hipoteca sobre el departamento de avenida Asamblea al 1100, fremte al Parque Chacabuco. Graciela aportó 85 mil dólares y, Victoria, 15 mil. En la declaración jurada que Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción, las deudas figuran detalladas en pesos.

La operación se firmó el 15 de noviembre de 2024 ante la escribana Adriana Nechevenko, quien aseguró que ella misma presentó a Adorni con Molina y Cancio: "Tengo clientes y acerqué a las partes”. Ese mismo día, en la misma escribanía, Bettina Angeletti, esposa de Adorni, escrituró la compra de una casa en el country club Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. La hipótesis es que la hipoteca sobre el departamento de Parque Chacabuco se habría usado para solventar esa compra.

Quiénes son Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, las jubiladas que le vendieron el departamento de Caballito por un adelanto

Beatriz Alicia Viegas, de 72 años, y Claudia Bibiana Sbabo, de 64 años, citadas a Comodoro Py para este miércoles, son dos jubiladas que figuran como vendedoras y acreedoras hipotecarias en la compra del departamento de Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti en la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito. Se trata de un inmueble de casi 200 metros cuadrados. En mayo de 2025, Viegas y Sbabo lo compraron al exfutbolista Hugo Morales por 200 mil dólares, y seis meses después, el 18 de noviembre de 2025, se lo vendieron a la pareja por 230 mil dólares. En la misma escritura otorgaron una hipoteca no bancaria por 200 mil dólares (100 mil cada una), lo que implicó que Adorni y Angeletti pusieran solo 30 mil dólares de adelanto.

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Viegas, viuda, aparece en registros de 2017 como socia de la empresa Nazca Gold SRL, dedicada a “ejecutar toda clase de obras públicas y privadas”. También tuvo transferencias de habilitaciones de hoteles sin comida en Flores y Almagro. Por su parte, Sbabo, afiliada al PAMI, figura como empleada de una editorial.

Ambas negaron conocer a Adorni y haberle prestado dinero. Viegas respondió: “No, la verdad que no”. Sbabo dijo: “Yo no lo conozco, la verdad es que no sé”. Al igual que el otro préstamo, esta operación también se formalizó ante la escribana Adriana Nechevenko y figura en la declaración jurada de Manuel Adorni.

Qué se espera de las declaraciones indagatorias de esta semana

Una vez levantado el secreto fiscal sobre la causa, la Justicia avanza sobre documentación sobre la situación fiscal y patrimonial de estas cuatro testigos: declaraciones juradas impositivas presentadas, ingresos declarados, bienes y activos.

Por otra parte, se pesquisarán también los teléfonos celulares de las mujeres, en busca de mensajes de texto, audio o correos electrónicos que pudieran contener información relevante para la causa sobre presunto enriquecimiento ilícito que investiga el fiscal Pollicita.

MB/ML