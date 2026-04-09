Los nexos que unen a la escribana de Adorni con la Causa Cuadernos

Adriana Mónica Nechevenko se convirtió en el personaje inesperado de la semana. La escribana de Manuel Adorni, citada a declarar en la causa por el presunto enriquecimiento ilícito del Jefe de Gabinete, acaparó la atención y descolocó a los periodistas con chistes y respuestas despreocupadas. Aunque hasta ahora era una desconocida para el público, su nombre ya había circulado en otro expediente sensible: en la Causa Cuadernos, fue propuesta como testigo por el empresario arrepentido Patricio Gerbi.

Gerbi está al frente de la constructora Coarco y es uno de los acusados de la megacausa que pretende determinar responsabilidades en una compleja trama de corrupción vinculada a la adjudicación de obras y concesiones viales durante el kirchnerismo. En 2018 se acogió al régimen de “imputado colaborador”, conocido como “arrepentido”, y reconoció haber efectuado pagos ilegales a funcionarios públicos durante la renegociación de la concesión del Corredor Vial Nº 1.

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Nechevenko fue entonces (y todavía es) una de las escribanas que trabaja para su compañía. En enero de 2026, según figura en el Boletín Oficial, la mujer intervino en el acta de asamblea de elección de autoridades del directorio de Coarco. En el último tiempo, además, su nombre aparece en otros trámites similares de firmas asociadas a la constructora: Equipos y Servicios de Ingeniería S.A, Alpa Vial S.A., Isola Asti S.A., Coarco Internacional S.A, y Compañía Constructora Internacional S.A.

Según contaron desde el entorno de Gerbi a PERFIL, “se ofreció Nechevenko como testigo supletoria en el caso de que la Unidad de Información Financiera (UIF) o el fiscal desconocieran el documento firmado por (Carlos) Uberti”, el extitular del órgano de Control de Concesiones Viales y quien habría cobrado los pagos ilegales del empresario.

Casualidades o contactos

Nechevenko contó en Infobae que conoce a “los Adorni” desde hace 20 o 25 años. En aquel entonces, jamás se podría haber imaginado que su cliente se iba a convertir en Jefe de Gabinete. La escribana negó hablar de amistad, pero no terminó de explicar con claridad por qué visitó la Casa Rosada en siete oportunidades durante la gestión de Javier Milei. La mayoría de las veces estuvo poco tiempo, pero el 12 de mayo de 2025 se registró su ingreso a las 10:27 y su salida a las 21:22. ¿Qué hizo durante tanto tiempo?

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No se sabe si Nechevenko es una escribana más que, por casualidad, terminó muy cerca del poder o si tiene contactos de peso pesado. PERFIL se comunicó con la mujer, le envió una serie de preguntas, pero no obtuvo respuesta. Lo cierto es que apenas se hizo público su nombre, Clarín reveló que, entre 2007 y 2008, tuvo entre sus clientes a los dueños de laboratorios fantasma que participaron de un circuito comercial ilegal internacional de efedrina. Por ese caso, tuvo que declarar en la Justicia en 2014.

La segunda vez que fue propuesta como testigo en un expediente, al menos que se conozca, fue por la Causa Cuadernos. En el entorno de Gerbi le bajan el precio tanto a la escribana como a su rol y aseguran que la mujer se ocupaba de “tareas menores”, como la certificación de firmas. “Trabajaba sola y era medio segundona”, dicen para explicar que no se trataba de un nombre reconocido en el universo de los escribanos.

Según esta versión, un exgerente administrativo de Coarco, un hombre llamado Daniel Fernández, que falleció, la contrató por razones muy simples: su estudio quedaba a dos cuadras de la empresa y “era tan chico que no tenías ni que sacar turnos”. También la describieron como “una persona expeditiva”.

Nechevenko y los departamentos de Adorni

Las denuncias contra el Jefe de Gabinete comenzaron a acumularse luego de que se conociera que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial a Nueva York, en el marco del Argentina Week. Luego vino la filtración del video de Adorni y su familia subiendo a un jet privado con rumbo a Punta del Este, los contratos de la consultora de su pareja con empresas proveedoras del Estado y, finalmente, las sospechas sobre la compra de propiedades.

Voceros públicos: creencia versus credibilidad

La investigación por la adquisición de inmuebles está en manos del fiscal Gerardo Pollicita. En total, hay tres transacciones por las que el Jefe de Gabinete quedó en la mira: la hipoteca de un departamento en parque Chacabuco, la compra de un inmueble en Caballito y la adquisición de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. En los tres casos Nechevenko ofició como escribana del funcionario.

Nechevenko tuvo un rol clave e intervino de forma directa en las operaciones cuestionadas. Según contó, no le solicitó al Jefe de Gabinete información sobre el origen de los fondos utilizados para las compras y también dijo que fue quien lo puso en contacto con quienes lo “ayudaron” en la adquisición.

La escribana aseguró que, para comprar la casa del country, Adorni hipotecó su departamento de Parque Chacabuco en noviembre de 2024. Para esta operación obtuvo un préstamo privado de US$100 mil por parte de una oficial de policía retirada y su hija. El acuerdo se habría pactado con una tasa de interés del 11%. “Yo le presenté a las prestamistas”, dijo Nechevenko.

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En el caso de la adquisición del departamento en Caballito, donde aparecen las famosas “jubiladas prestamistas”, Nechevenko sostuvo: “El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni porque los chicos van al mismo colegio”. Esa operatoria, según la escribana, fue una hipoteca por saldo de precios sin interés.

La deuda de Adorni con las jubilados ascendería a los US$200 mil a tasa 0, un beneficio poco habitual. Al parecer, cuando Adorni venda el departamento de Parque Chacabuco la saldará. “Estoy segura que lo va a pagar”, subrayó Nechevenko.

Las declaraciones de la escribana no hicieron más que alimentar las dudas sobre su vínculo con Adorni. Ella, divertida frente a las cámaras, defendió su trabajo, pero no se deslomó para defender a su cliente. En redes hubo un momento de su entrevista que se viralizó: cuando la periodista Cecilia Boufflet le preguntó cuántas operaciones con inmuebles había hecho el jefe de Gabinete desde que lo conoció, o sea, antes de asumir la función pública, la mujer se empezó a reír y respondió: “Justo ninguna. Nada. Se le dio todo junto”.

