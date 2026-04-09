Colombia obligará a los fondos de pensiones a reducir la inversión en el exterior al 30%

Colombia obligará a los fondos de pensiones a invertir más en la economía local limitando al 30% la proporción de activos que pueden mantener en el extranjero.

Los fondos de pensiones privados que gestionan más de US$170.000 millones tendrán cinco años para implementar los cambios, según el decreto publicado el jueves en el sitio web de la Presidencia. Actualmente, aproximadamente la mitad de sus activos se encuentran fuera de Colombia.

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Según el decreto, la medida tiene como objetivo reorientar los ahorros para la jubilación hacia la inversión nacional y apoyar el crecimiento económico.

Los fondos tendrán un período de transición de tres años para reducir la inversión extranjera al 35% del total.

Si bien el gobierno promoverá una serie de proyectos de inversión locales, algunos analistas prevén que los bonos en pesos colombianos absorberán la mayor parte de los flujos, incluidos los aportes mensuales de los trabajadores y la repatriación de algunos activos.

La deuda en moneda local del país ha generado un rendimiento de alrededor del 5% en términos de dólares este año, impulsada por los precios más altos del petróleo.

Los fondos de pensiones podrán superar temporalmente el límite máximo si justifican las restricciones ante el regulador financiero con argumentos técnicos.

El presidente Gustavo Petro ha sido un crítico acérrimo de las inversiones en el extranjero de los fondos de pensiones, argumentando que esos recursos deberían utilizarse para apoyar el crecimiento económico nacional.