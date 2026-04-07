Ecopetrol aparta a Ricardo Roa en medio de presión sindical y cargos judiciales

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Ricardo Roa fue apartado de su cargo como presidente de Ecopetrol SA por su directorio, después de que fiscales colombianos lo imputaran por presunto tráfico de influencias.

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Roa también está acusado de violar los límites de gasto de campaña como jefe de la campaña presidencial de 2022 de Gustavo Petro. Roa tomará una licencia hasta el 28 de junio y, mientras tanto, será reemplazado por Juan Carlos Hurtado, actual director de operaciones, informó Ecopetrol en un comunicado. Para entonces, los colombianos ya habrán elegido a un nuevo presidente, que asumirá en agosto y probablemente nombrará un nuevo liderazgo.

El mayor sindicato de trabajadores petroleros de Colombia había amenazado con ir a huelga si el directorio de la empresa estatal no destituía a Roa. El sindicato señaló en un comunicado el mes pasado que las investigaciones “crean riesgos” que podrían afectar el correcto funcionamiento y la estrategia de la compañía.

La investigación sobre Roa genera preocupaciones sobre la gobernanza y las operaciones de la empresa. Los miembros del directorio podrían enfrentar investigaciones por parte de la Superintendencia Financiera si se considera que priorizaron los intereses de Roa por sobre los de la compañía, según Mario Gómez, socio director para Colombia de Prospectiva Public Affairs Lat.Am.

La Fiscalía General de Colombia imputó en marzo a Roa por tráfico de influencias vinculado a la compra de un departamento de lujo en Bogotá a un ejecutivo petrolero en 2022. Cargos separados relacionados con el gasto de la campaña de Petro podrían presentarse más adelante este mes.

Roa fue multado en noviembre por el Consejo Nacional Electoral después de determinar que la campaña superó los límites de gasto en más de 5.000 millones de pesos (US$1,4 millones), según medios locales. Él ha negado irregularidades.

Roa ocupaba el cargo principal en la petrolera estatal desde abril de 2023. Reemplazó a Felipe Bayón después de que Petro, el primer líder de izquierda de Colombia, impulsara planes para alejar al país de los combustibles fósiles. El gobierno se ha negado a firmar nuevas licencias de perforación, incluso cuando un déficit de gas natural obliga a Colombia a depender de importaciones para abastecer a fábricas y hogares.

Petro, quien ha respaldado a Roa, dijo el lunes en una publicación en X que miembros del directorio buscaban “apartar temporalmente” al jefe de la petrolera en medio de lo que describió como temor a amenazas de la oposición.

“La exposición legal de Roa y la postura intervencionista de Petro han reforzado la percepción de que el marco de gobernanza y asignación de capital de Ecopetrol sigue altamente politizado”, escribieron los analistas de BTG Pactual Daniel Guardiola, Juan José Muñoz y Álvaro Leyva en una nota del 26 de marzo.

El legado de Roa en Ecopetrol probablemente será considerado “mixto”, añadieron. “Su gestión parece haber impulsado el crecimiento de la producción, pero a costa de una menor rentabilidad, mayores costos unitarios y una hoja de ruta estratégica menos clara”.

Los colombianos acudirán a las urnas para elegir presidente en mayo, con una probable segunda vuelta en junio. Petro no puede postularse a la reelección y su aliado, el senador Iván Cepeda, figura entre los favoritos.