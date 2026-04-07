Pershing Square impulsa acuerdo por €56.000 millones para Universal Music

El multimillonario Bill Ackman ha propuesto un complejo acuerdo para Universal Music Group NV, la mayor compañía musical del mundo, que reúne a artistas como Taylor Swift, Drake y Sabrina Carpenter.

Su firma de inversión, Pershing Square Capital Management, propone una combinación de UMG con un vehículo de adquisición domiciliado en EE.UU. que, según Ackman, valoraría al sello discográfico en €30,40 por acción, o el equivalente a unos €56.000 millones (US$64.700 millones). Esto representa una prima de 78% frente al precio de cierre de la acción el jueves, antes de que se anunciara la oferta.

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Los accionistas de UMG que acepten el acuerdo recibirían €9.400 millones en efectivo, equivalentes a unos €5,05 por acción, además de 0,77 acciones de la nueva compañía, según informó Pershing Square en un comunicado el martes. Representantes de UMG y del accionista mayoritario Vivendi SE declinaron hacer comentarios.

El acuerdo obligaría a concretar una cotización en EE.UU. que UMG ha pospuesto hasta ahora. Ackman ha chocado con la dirección de UMG, que el mes pasado aplazó un plan para listar acciones en Nueva York citando un entorno de mercado incierto. El gestor de hedge funds busca formas de elevar el precio de la acción y, en una carta enviada al directorio de UMG el martes, afirmó que el título se ha visto afectado por un balance infrautilizado y por la incertidumbre.

“El precio de la acción de UMG se ha rezagado debido a una combinación de factores que no están relacionados con el desempeño de su negocio musical y, lo más importante, todos pueden abordarse con esta transacción”, dijo Ackman. Las propuestas de Pershing Square sobre la asignación de recursos y deuda de UMG podrían generar €15.000 millones en los próximos cinco años para inversiones, adquisiciones y recompras de acciones, añadió.

Las acciones de UMG subieron 13% hasta €19,33 a las 10:59 a.m. en Ámsterdam, después de haber llegado a avanzar hasta 24% más temprano, el mayor incremento intradía desde que comenzaron a cotizar en 2021. Hasta la semana pasada, la empresa había perdido 26% de su valor de mercado en los últimos 12 meses y estaba valorada en €31.400 millones al cierre del jueves.

La incertidumbre sobre lo que finalmente hará el multimillonario francés Vincent Bolloré con su participación también ha presionado las acciones, señaló Ackman. La firma familiar Bolloré SE es el mayor accionista de UMG con más de 18%. Su holding de medios, Vivendi, posee otro 10%. La china Tencent Holdings Ltd. controla cerca de 11%, según datos recopilados por Bloomberg.

A menos que Bolloré respalde la operación, la “propuesta parece prácticamente muerta desde el inicio”, escribió Nicolas Marmurek, analista de la firma especializada en fusiones y adquisiciones Square Global, en una nota. “Dudamos que Bolloré acepte tales términos, y si estuviera de acuerdo estaría recomendando la transacción. Esto es claramente un movimiento de Pershing Square para poner la propuesta frente a los accionistas”.

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Ackman renunció al directorio de UMG el año pasado, citando otros compromisos.

Bolloré fue quien impulsó la escisión y salida a bolsa de UMG en Ámsterdam en 2021, colocando en el mercado público la parte más valiosa de su conglomerado mediático Vivendi. Hasta ahora ha permanecido como un accionista discreto, y su hijo, Cyrille Bolloré, dejó el directorio de UMG el año pasado.

Como parte de la transacción, Ackman propuso nombrar a Michael Ovitz, ex presidente de Walt Disney Co., como presidente del directorio, junto con dos representantes de Pershing Square. El acuerdo, que fusionaría UMG con Pershing Square SPARC Holdings, trasladaría la principal cotización de la discográfica de Ámsterdam a la Bolsa de Nueva York, según Pershing Square. La operación también implicaría la cancelación de cerca de 17% de las acciones de UMG.

Para financiar el acuerdo, Pershing Square indicó que asignará €2.500 millones. La nueva compañía asumiría €5.400 millones adicionales en deuda, y UMG vendería su participación en Spotify Technology SA por unos €1.500 millones después de impuestos y compensaciones a artistas.

GZ