El ranking de las personas más ricas del mundo que elabora Forbes registró en 2026 un sismo sin precedentes en la composición de las mayores fortunas. Los sectores que históricamente dominaron el listado, como el petróleo, el sector inmobiliario y el retail tradicional, cedieron sus posiciones ante el avance vertical de los fundadores de compañías dedicadas a la infraestructura de cómputo cuántico y el desarrollo de modelos de lenguaje predictivo. Este desplazamiento marcó un hito en la velocidad de acumulación de capital, donde patrimonios que tardaron cuatro décadas en consolidarse terminaron superados en menos de tres años.

Paolo Rocca es el empresario más rico de la Argentina, según Forbes

La escalabilidad del software permitió que figuras vinculadas a la cadena de suministro de semiconductores y soluciones de inteligencia artificial escalaran puestos de manera agresiva. Según los datos analizados por Bloomberg y reflejados en las actualizaciones de mercado de la última temporada, la valoración de las empresas de IA no solo se sostuvo por expectativas, sino por una demanda real de capacidad de procesamiento que no encontró techo. Este fenómeno consolidó la figura de los denominados "Zillionaires", individuos cuyas carteras crecieron a un ritmo que la economía física no pudo equiparar.

La infraestructura de cómputo y el fin de la hegemonía del crudo

El sector energético tradicional, que durante gran parte del siglo XX y principios del XXI colocó a sus herederos y magnates en el top 10 global, perdió terreno frente a los fabricantes de chips. "La velocidad con la que estas fortunas se multiplicaron no tiene parangón en la historia del capitalismo moderno", señaló un análisis reciente de Financial Times sobre la evolución de los patrimonios tecnológicos. La capacidad de producción de hardware especializado para entrenar modelos de IA se convirtió en el activo más codiciado de la economía global, por encima de las reservas de crudo.

Las valuaciones de mercado de las startups que hace apenas cinco años eran proyectos de laboratorio hoy superan el valor de mercado de petroleras estatales y conglomerados de consumo masivo. Este cambio de paradigma se explica por el flujo de caja operativo que generan las suscripciones de servicios de IA empresarial y la venta de hardware de alta gama. Wall Street Journal reportó que la concentración de riqueza en este segmento específico del sector tecnológico alcanzó niveles que despiertan debates sobre la sostenibilidad de estas valuaciones en el largo plazo.

Entre la creación de valor real y la valorización especulativa

La pregunta que circula en los centros financieros de Nueva York y Londres es si este crecimiento exponencial responde a una acumulación genuina de valor o si se trata de una burbuja de valorización especulativa. Los analistas de The Economist observaron que, a diferencia de la burbuja de las puntocom en el año 2000, las actuales potencias de la IA presentan balances con ingresos crecientes y contratos firmados a varios años con gobiernos y corporaciones multinacionales. Sin embargo, la volatilidad de sus acciones sigue siendo un factor de riesgo para la estabilidad del ranking Forbes.

"Estamos viendo una reasignación masiva de capital hacia cualquier empresa que pueda demostrar una ventaja competitiva en el entrenamiento de modelos neuronales", indicó un informe de JP Morgan citado por Reuters en sus crónicas sobre mercados financieros. La brecha entre los millonarios de la "vieja economía" y los nuevos líderes tecnológicos se amplió de tal forma que los primeros diez puestos del listado están compuestos, por primera vez, casi exclusivamente por empresarios ligados a la computación avanzada y la biotecnología impulsada por algoritmos.

Los datos de Forbes indicaron que el tiempo promedio para que un emprendedor de este sector entre al club de los diez mil millones de dólares se redujo drásticamente. Mientras que a magnates como Warren Buffett o la familia Walton les tomó décadas de expansión física y reinversión, la nueva generación de Silicon Valley y los hubs tecnológicos de Asia lo logró mediante la distribución digital global inmediata. El impacto de esta velocidad se siente en las bolsas de valores, donde el peso de estas compañías determina el rumbo de los índices principales como el S&P 500.