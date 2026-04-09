La furiosa reacción de Ofelia Fernández tras conocerse los aumentos de sueldo en el Gabinete de Milei: "Estas ratas..."

La exlegisladora porteña Ofelia Fernández volvió al centro de la escena política tras la filtración de las nuevas escalas salariales del Poder Ejecutivo. A través de sus redes sociales, Fernández cuestionó la ética del Gobierno de Javier Milei tras conocerse que los ministros y secretarios de Estado percibieron aumentos superiores al 120% en lo que va de 2026.

“Estas ratas tenían el tupé de escracharme a mí en tuiter por una cartera de Avellaneda”, disparó la referente de Patria Grande, acompañando sus palabras con una captura de pantalla de la noticia que detalla los millonarios ingresos de la gestión libertaria.

La polémica se inscribe en la decisión del Gobierno de recomponer los ingresos de la alta administración pública mediante el DNU 931/2025, publicado el 2 de enero de 2026. Si bien el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvieron sus sueldos sin cambios ($4.066.018 y $3.764.821, respectivamente), el resto del Gabinete experimentó una recomposición drástica.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Nacha Guevara contra los diputados que aprobaron la Ley de Glaciares: "Miren que hacen cagadas ustedes, pero esta no tiene perdón"

De acuerdo con los datos oficiales, un ministro que en diciembre de 2025 percibía $3.584.006, pasó a cobrar en enero $7.129.501. La progresión no se detuvo allí: para el mes de mayo, los ministros alcanzarán un básico de $8.020.866, consolidando una suba del 123% en apenas cinco meses.

El esquema dispuesto por el Ejecutivo estableció que estos salarios queden atados a las actualizaciones de la administración pública nacional, lo que explica la dinámica progresiva de los aumentos. Desde el Gobierno argumentaron que la medida respondió a la pérdida de funcionarios hacia el sector privado debido a la brecha salarial, en un contexto de congelamiento previo.

Mientras los ministros se acercan a los $8 millones mensuales, el promedio salarial de los trabajadores registrados ronda los $1,6 millones, según el RIPTE. Incluso dentro del propio Estado, los sueldos de base se ubican muy por debajo de esas cifras.

Sueldos del Gabinete de Javier Milei

De acuerdo con los datos oficiales de la escala salarial del Poder Ejecutivo, a los que tuvo acceso La Nación, la recomposición de haberes alcanzó a toda la jerarquía política, estableciendo una brecha significativa respecto al resto de la administración pública y el sector privado. Tras casi dos años de congelamiento, el ajuste dispuesto por el Gobierno a través del DNU 931/2025 proyecta una curva ascendente que consolida aumentos superiores al 120% para el primer semestre de 2026.

Ministros y jefe de Gabinete: percibieron un salto inicial a los $7,1 millones en enero, alcanzando los $7.902.331 en abril, con una proyección de $8.020.866 para mayo.

Secretarios: tras cobrar $6.530.145 en el primer mes del año, percibirán $7.346.575 con los haberes de mayo.

Subsecretarios: la categoría escaló desde los $5,9 millones en enero hasta alcanzar los $6.672.510 en el sueldo de mayo (a liquidarse en junio).

La industria se derrumbó 8,7% interanual en febrero y acumula 8 meses en baja, según el INDEC

La controversia escaló al comparar los sueldos del Ejecutivo con los del Poder Legislativo. Los senadores nacionales cuentan con un mecanismo de actualización automática. Según el acuerdo paritario más reciente para los trabajadores del Congreso, las dietas de los senadores superarán los $11,6 millones brutos a partir de mayo de 2026.

La situación en la Cámara de Diputados muestra una brecha de casi 4 millones de pesos. Al no contar con una actualización automática, los diputados nacionales perciben actualmente alrededor de $7,3 millones brutos. De ese total, aproximadamente $6 millones corresponden a la dieta y los gastos de representación, mientras que el resto se integra por adicionales específicos.

GD/ML