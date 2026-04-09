La industria volvió a hundirse en el segundo mes del año en la comparación interanual, y cayó fuertemente contra el mes previo, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Según informó el organismo, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) mostró una caída de 8,7% en la comparación interanual, esto quiere decir contra febrero del 2025. El acumulado del primer bimestre de 2026 presenta una disminución de 6,0% respecto al mismo periodo de 2025.

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Por otro lado, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 4,0% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación positiva de 0,2% respecto al mes anterior. Se trata del octavo mes consecutivo de caída de la actividad.

Es la octava caída consecutiva que registra el sector y sigue sin repuntar: julio (-0,7%), agosto (-4,2%), septiembre (-0,2%), octubre (-2,7%), noviembre (-8,8%), diciembre (-4%), enero (-3,2%) y febrero (-4%).

Hernan Letcher, Magíster en Economía Política (FLACSO) y director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) comentó en su cuenta de X que "el nivel de actividad industrial se mantiene casi 10 puntos por debajo del promedio de enero a noviembre de 2023, previo a la asunción de Milei. Desde su último pico, en mayo de 2025, la producción industrial se ubica 5,8 puntos por debajo".

El desempeño de los distintos rubros de la industria

En febrero de 2026, catorce de las dieciséis divisiones de la industria manufacturera presentaron caídas interanuales. Este retroceso se explicó principalmente por la merma en ramas clave como “Alimentos y bebidas”, 6,9%; “Maquinaria y equipo”, 29,4%; “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”, 24,6%; “Otros equipos, aparatos e instrumentos”, 24,6% y “Prendas de vestir, cuero y calzado”, 18,2%.

Los rubros más golpeados fueron los vinculados al consumo y la inversión, como textiles (33,2%), maquinaria y equipo (-29,4%) y automotriz (-24,6%), sectores muy sensibles al nivel de actividad y al crédito.

Por el contrario, se destacaron alzas en los segmentos industriales de “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear”, 19,7%; y “Sustancias y productos químicos”, 3,7%.

Desde el CEPEC comentaron que "la industria sigue en contracción, con caída fuerte y generalizada, pero con algunos indicios iniciales de estabilización. La clave hacia adelante va a estar en la recuperación del consumo y la inversión para confirmar un cambio de tendencia".

La industria textil se desploma y muestra el mayor retroceso desde 2016

Al igual que la industria en su conjunto, la actividad textil se desploma y ya se ubica en su nivel más bajo de la última década.

Este dato surge del último informe sectorial de la Federación de Industrias Textiles Argentinas (FITA), donde evidencia que la industria textil experimentó en enero el mayor retroceso de actividad desde el inicio de la serie estadística en 2016.

Según el documento, en enero de 2026 el índice de producción industrial textil (IPI) registró una caída interanual de 23,9%, un derrumbe casi ocho veces mayor al retroceso de 3,2% observado en la industria en general.

Uno de los datos más críticos es el nivel de utilización de la capacidad instalada. En enero, el sector textil operó apenas al 24%, con una caída de 11,4 puntos porcentuales respecto del mes previo y de 10,2 puntos frente a un año atrás. En contraste, la industria en su conjunto utilizó el 53,6% de su capacidad, lo que deja en evidencia la profundidad de la crisis textil.

FN / EM