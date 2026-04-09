Daniel Rosato: "La caída en la industria PyME no cesa mes a mes, se profundiza cada vez más"

El presidente de Industriales PyMEs Argentinos, Daniel Rosato, dialogó con Canal E y trazó un diagnóstico crítico sobre la situación actual del sector, en un contexto de caída del consumo, falta de financiamiento y apertura de importaciones.

Daniel Rosato describió el escenario: "Realmente preocupante, porque esperamos que se nos nombre y que se haga algo por las PyMEs". En ese sentido, detalló el impacto en el empleo: "Venimos con una pérdida de 334.000 puestos formales en los últimos dos años".

Se intensifica la situación crítica del sector PyME

Sobre la misma línea, advirtió que la situación sigue empeorando: "La caída en la industria PyME no cesa mes a mes, se profundiza cada vez más". Frente a este panorama, explicó que el sector ya elevó un reclamo institucional: "Nos obligó, de alguna manera, a tener que pedir la declaración de la emergencia económica, productiva y social en el Congreso de la Nación".

Además, Rosato alertó sobre el riesgo concreto de cierre de empresas: "Estamos hablando del 10% de la industria PyME nacional que está en riesgo". Uno de los ejes centrales del diagnóstico es la caída del poder adquisitivo: "La crisis económica en el país hoy, que no es económica, sino social, es una crisis producto de la falta de poder adquisitivo de los trabajadores".

Las empresas no pueden aumentar los sueldos

Asimismo, explicó que, "los salarios están estancados, las empresas no pueden descuestar las paritarias porque no pueden dar aumentos" y agregó que el problema se retroalimenta: "Quienes consumen y hacen de que nosotros podamos vender y producir, son nuestros trabajadores".

El entrevistado también puso el foco en la falta de liquidez: "En la Argentina hoy lo que faltan son pesos, en el mercado no hay pesos". Además, planteó la necesidad de medidas urgentes para evitar una mayor destrucción del tejido productivo: "El Gobierno tiene que inyectar pesos al mercado".

Sin embargo, aclaró el objetivo de esa política: "No para generar inflación o para dar créditos, sino para financiar justamente esta gran falta de dinero". Sobre la situación financiera de las empresas, explicó: "La cadena de pagos se está rompiendo, cheques rechazados que se incrementan".