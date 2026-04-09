Fausto Spotorno explicó por qué "es muy difícil tener una dolarización"

La discusión sobre la dolarización en Argentina volvió al centro del debate tras las declaraciones del presidente Javier Milei. En este contexto, este medio se comunicó con el economista, Fausto Spotorno, quien puso el foco en una limitación estructural: la falta de un sistema financiero adaptado.

Fausto Spotorno se refirió a las dificultades del proceso: “Es muy difícil tener una dolarización si no se implementa alguna modificación en el mercado financiero para que pueda haber crédito en dólares”. En ese sentido, planteó un interrogante central: “¿De qué me sirve a mí dolarizar los pagos si después tengo que depositar en el banco y el banco no me toma los depósitos o no me da un rendimiento por los dólares?”.

Qué se necesita para tener una dolarización

Asimismo, resaltó que el punto crítico está en el sistema financiero: “Para un proceso más transparente de dolarización tendríamos que haber pensado un sistema financiero dolarizado y eso no está en el camino”. Incluso remarcó que, “para mí es la clave de cualquier proceso de dolarización”.

Sobre las proyecciones del tipo de cambio, Spotorno detalló: “Las proyecciones para el tipo de cambio para abril estaban 1.400, para diciembre, para fin de año, estaba alrededor de 1.700 pesos por dólar”. Y agregó: “Estamos en ese rango entre 1.630 a 1.750”.

El detrás de la oferta de dólares

El escenario actual muestra un dólar contenido por la oferta: “Tenemos suba del precio de los commodities, buena cosecha, suba del precio de la energía, con lo cual, hay bastante dólares en el mercado”. A esto se suma una menor demanda: “Estamos viendo una reducción de las importaciones”.

El resultado, según explicó el entrevistado, es claro: “Hay más dólares en la economía y el resultado es un dólar bastante ofertado”. Sin embargo, advirtió que el problema estructural sigue siendo el acceso al financiamiento: “Uno de los problemas que tiene el Gobierno y que sigue teniendo es la falta de acceso a los mercados internacionales”.

En ese contexto, señaló: “Si bien compró 4.500 millones de dólares en lo que va del año, también tuvo que usar 4.200 para hacer pago de deuda”. En este sentido, sintetizó la dinámica: “Casi toda la compra de dólares que hace el Banco Central después la tiene que usar para pagar la deuda”.