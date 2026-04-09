Sector agropecuario durante el verano: “Argentina está teniendo una campaña que fue atravesada por todo”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, habló con Canal E y analizó que la campaña agrícola argentina muestra señales positivas en maíz y soja, aunque con fuertes desafíos hacia adelante.

Germán Iturriza describió un ciclo productivo exigente: “Argentina está teniendo una campaña que fue atravesada por todo”. En ese sentido, detalló que, “arrancamos con dificultades para sembrar por exceso de precipitaciones” y luego se enfrentó a “un verano muy exigente en términos de temperatura y lluvias por debajo de lo normal”.

La importancia de la humedad de los suelos

Sin embargo, el factor clave que permitió sostener los rendimientos fue la humedad en el suelo. “Hace muchos años que no estábamos acostumbrados a tener perfiles”, explicó, y agregó que esto funciona como “un alimento silencioso”.

Gracias a esa condición, Iturriza destacó que los cultivos lograron sostenerse: “Los cultivos, a pesar de que no llueva, pueden conectar con la humedad en el suelo y de esa manera logran tener rindes, por lo menos promedio, por encima de lo normal”.

Las proyecciones de la campaña agrícola

En línea con las estimaciones recientes, consideró que los números proyectados son consistentes: “Es lógico tener estos números”, en referencia a la producción de maíz cercana a las 67 millones de toneladas. No obstante, aclaró que aún falta validación en campo: “Son números que están en los papeles, pero que después, obviamente, hay que reconfirmarlos con las máquinas”.

Sobre la soja, el entrevistado relativizó la pérdida de superficie: “No es preocupante para nada”. Y subrayó la importancia estratégica del cultivo: “48 es lo mínimo, lo mínimo que tendría que producir Argentina, teniendo en cuenta el polo de procesamiento que tiene”.

A su vez, resaltó que los resultados no fueron homogéneos: “El norte de la provincia de Buenos Aires no la pasó bien”, mientras que otras zonas tuvieron “un campañón”. A nivel regional, volvió a marcar el peso de Brasil y advirtió que su avance es sostenido: “Tarde o temprano nos va a ir quitando presencia en lo que es aceites y lo que es harina”.