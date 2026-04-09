El analista político, Eduardo Ibarra, en comunicación con Canal E, analizó la caída en la imagen del presidente Javier Milei y vinculó el fenómeno tanto a factores políticos como al deterioro de la situación económica y social.

Eduardo Ibarra describió el momento político: "Yo diría que viene bastante complicado, pero se asocian a una caída de la imagen presidencial y de Javier Milei en particular, que viene dándose desde el principio de año". Según explicó, el Gobierno perdió el control de la agenda pública: "Ha perdido centralidad en su agenda, asociado a una caída profunda de la imagen".

En qué valores se encuentra la imagen presidencial

En cuanto a los números, detalló: "Hoy por hoy nosotros, y en consonancia con otros consultores, lo tenemos entre 33 y 37 puntos de imagen positiva". Y agregó: "Un 63, un 65% de imagen negativa, es decir, un diferencial de imagen negativa entre 20 y 30 puntos".

Ibarra también puso el foco en el humor social y las expectativas económicas: "La calidad de la vida de la población en su cotidianidad no mejora, al contrario, estaría empeorando". En ese sentido, remarcó un dato clave: "Más de un 63% nos dice que el rumbo es el equivocado".

El objetivo del Gobierno en la agenda política

Sobre la estrategia oficial, consideró que el Gobierno intenta desviar la atención: "Estos recursos yo creo que son justamente para poder desviar la instalación que tiene hoy en la opinión pública los casos de corrupción".

Asimismo, el entrevistado fue escéptico sobre la eficacia de esa estrategia: "Me parece que le va a resultar muy difícil recurrir a una agenda anti woke para poder tapar, neutralizar o tirar un manto de espada sobre esos temas".

En cuanto al panorama opositor, explicó que atraviesa una etapa de reconfiguración: "La oposición está tratando de rearmarse". Sin embargo, advirtió que el contexto favorece su crecimiento: "La caída de la imagen de Milei, la confianza y la credibilidad del Gobierno fortalecen a la oposición".