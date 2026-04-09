Ahora los productores ganaderos pueden elegir al veterinario que aplique la vacuna contra la fiebre aftosa

El presidente del Colegio de Veterinarios, Osvaldo Rinaldi, evaluó en Canal E que la resolución 201/2026 del Senasa, que habilita a los productores a elegir libremente al veterinario para aplicar la vacuna contra la fiebre aftosa, abrió un fuerte debate en el sector ganadero.

Osvaldo Rinaldi sostuvo que la medida es positiva para el ejercicio profesional, aunque remarcó la necesidad de consensos para preservar el sistema sanitario. “Lo más importante para nuestra institución, y creo que para toda la profesión veterinaria, es el hecho de que es el libre ejercicio de la profesión veterinaria”, afirmó.

Todavía quedan ciertos temas por tratar en cuanto a la medida

Asimismo, explicó que la entidad respalda el espíritu general de la norma, aunque advirtió que existen aspectos operativos que deben definirse. “Desde ese punto de vista, el colegio está de acuerdo con la resolución 201”, aseguró.

Sobre la misma línea, Rinaldi agregó: “Lo cual faculta a que los profesionales veterinarios puedan, de alguna manera, participar en tanto y en cuanto estén acreditados en el sistema sanitario de la vacunación contra la fiebre”.

Sin embargo, señaló que la transición desde el esquema actual requiere acuerdos: “Hay un montón de situaciones claroscuras que creo que habría que aclararlas, y más que aclararlas, había que consensuarlas”.

Que Argentina siga siendo un país libre de aftosa tiene que ser la prioridad

El entrevistado destacó que el actual modelo sanitario permitió alcanzar el estatus de país libre de fiebre aftosa y que cualquier modificación debe preservar esos logros. “Evidentemente logramos el actual estatus sanitario de libre de fiebre aftosa bajo un sistema de fundaciones que funciona en todo el país”, explicó.

En ese sentido, advirtió: “Después de tantos años y el logro que hemos tenido, evidentemente no es fácil dejar de que ese tipo de institución no funcione”. Por eso, propuso una instancia de diálogo sectorial: “Toda esta discusión creo que me parece que hay que lograrla en una mesa de consenso”.